Garanti BBVA'dan bir kolaylık daha

Farklı bankalarda hesapları olan hem şahıs firması hem de tüzel statülü müşteriler, ayrı ayrı kullanıcı bilgisi ve parola girmeye gerek kalmadan Garanti BBVA İnternet üzerinden diğer bankalardaki tüm hesap hareketlerine ve bakiyelerine tek ekrandan ulaşabiliyor. Böylece farklı bankalardaki hesaplarına gelen ve giden tutarları Garanti BBVA İnternet aracılığıyla zaman kaybetmeden, kolayca görüntüleyebiliyor. Başka banka hesaplarını tek çatı altında toplamak isteyen müşterilerin Garanti BBVA İnternet'ten diğer bankanın hesap bilgisini eklemesi ve hesabını görüntülemek istediği bankaya online hesap hareketi tanımlanması için talimat vermesi yeterli olacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, "Dijital bankacılık alanında teknolojinin bize sunduğu tüm yenilikleri ürün ve hizmetlerimize entegre ederek müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak hedefiyle hareket ediyoruz. Bu kapsamda esnaf, KOBİ ve Ticari müşterilerimizin dijitalleşme süreçlerine destek olmaya devam ediyoruz. Hesap yönetimini kolaylaştıran ve zaman tasarrufu sağlayan bu proje sayesinde müşterilerimiz, diğer bankalardaki kullanıcı bilgilerini ve şifrelerini hatırlamaya gerek kalmadan tüm hesap hareketlerine güvenle Garanti BBVA İnternet üzerinden ulaşabiliyor. Böylece finansal durumlarını anlık olarak tek ekranda takip edebilen müşterilerimizin bankacılık işlemlerini yönetmesi de kolaylaşıyor. Bu proje aynı zamanda bankacılığın geleceği olarak nitelendirdiğimiz açık bankacılık uygulamaları adına atılmış önemli bir adım ve bu uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte müşterilerimize en yüksek faydayı en güvenli şekilde sağlayacak deneyimler yaratmaya devam edeceğiz." dedi.