Garanti BBVA'dan bayram ettiren kredi
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Garanti BBVA'dan bayram ettiren kredi

Garanti BBVA'dan bayram ettiren kredi
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Ekonomi

Garanti BBVA, Ramazan Bayramı öncesi artan ihtiyaçların hızlı ve kolayca karşılanabilmesi amacıyla, Bayram Kredisi kampanyası başlattı.

Garanti BBVA müşterileri, ihtiyaçların daha da arttığı bu dönemde kredi işlemlerini şubeye gitmeden 444 0 335 Anında Kredi Hattı ve dijital bankacılık kanalları üzerinden gerçekleştirebiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler; Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı ve Garanti BBVA Şubelerinden kolayca kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Bayram kredisi hakkında bilgi veren;Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, "Koronavirüs salgınının hepimizi etkilemeye devam ettiği bu günlerde tüm müşterilerimizin artan ihtiyaçlarında yanında olmayı önemsiyoruz. Salgından kaynaklı olarak evden çıkmadan dijital kanallar üzerinden işlem yapmak isteyen tüketiciler tüm ihtiyaçlarına hızlı ve kolay şekilde ulaşmak istiyor. Garanti BBVA olarak, bu beklentiden yola çıkarak yaklaşan Ramazan Bayramı sebebiyle müşterilerimizin ihtiyaçlarına şubeye gitmeye gerek kalmadan evlerinin konforunda çözüm sağlamaya devam ediyoruz. Kredi başvurusu yapmak ve onaylanan kredisini hesabına aktarmak isteyen müşterilerimize Anında Kredi Hattımızdan ve dijital bankacılık kanallarımızdan güvenli hızlı ve kolayca yardımcı oluyoruz. Böylece müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlıklarının korunmasına da destek oluyoruz. Müşterilerimiz, Bayram Kredisi'ni Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet başta olmak üzere 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı'ndan rahatça kullanabilir. Garanti BBVA olarak bu olağanüstü günlerde müşterilerimizin her türlü ihtiyacına destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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