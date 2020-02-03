Garanti BBVA bir yılda milyarlarca mil kazandırdı

03.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:12

Garanti BBVA'nın kredi kartı Shop&Fly, müşterilerine yüz binlerce uçak bileti değerinde mil kazandırdı.

Şirket açıklamasına göre, Garanti BBVA'nın kredi kartı Shop&Fly, 1. yılını kutluyor.

Seyahat kredi kartları pazarına sunulduğu Ocak 2019'dan bu yana geçen 1 yıllık sürede yüz binlerce uçak bileti değerinde mil kazandıran Shop&Fly ile kart sahipleri diledikleri havayolu ile alan vergilerini de kartlarıyla ödeyerek dünyada istedikleri yere uçuyor.

Shop&Fly'ın mil kazanım koşullarıyla her 1 TL alışverişe en az 1 mil, Shop&Fly Platinum American Express ile de 1,5 mil kazanılıyor.

Son bir senede 50 binden fazla işlemin yapıldığı www.shopandfly.com.tr web sitesinden seyahatlerini kolayca planlayabilen kart sahipleri, mil kazanımından ekstra ayrıcalıklara ve ürün özelliklerine kadar Shop&Fly'la ilgili tüm bilgilere ulaşabiliyor.

Bir yıl boyunca kazanılan bedava millerin yanı sıra binlerce kart sahibi avans mil alarak, mil biriktirmeyi beklemeden uçuş gerçekleştirdi.

BonusFlaş'ın kampanya dünyasını takip eden kart sahipleri ise 300'den fazla mil kampanyasına katılarak daha fazla mil kazandı. Bir yıl boyunca 100'den fazla ülkede 300'den fazla şehre seyahat eden Shop&Fly sahipleri yurt içinde en çok Antalya, Ankara ve İzmir'e uçarken yurt dışındaysa en çok Londra, Amsterdam ve Barcelona'ya uçtu.

20 farklı seyahat influencer'ı ile birlikte çalışarak 28 bin takipçiye ulaşan Shop&Fly'ın Youtube kanalıyla da seyahat severler Türkiye ve dünyanın birçok şehriyle ilgili kapsamlı videoları izleme fırsatı buldu.

"Önümüzdeki dönemde de fark yaratmaya devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, müşterilerin Shop&Fly'a gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Uçmayı kolay hale getiren kartımız Shop&Fly ile müşterilerimize bir yıl boyunca çok iyi oranlarda ve takip etmesi çok kolay şekilde mil kazanma ve kullanma fırsatı sunduk. Müşterilerimiz her 1 TL'lik harcamalarında en az 1 mil kazandılar. Garanti BBVA müşterisi olmanın tüm ayrıcalıklarından yararlanan kart sahipleri BonusFlaş üzerinden katıldıkları kampanyalar ile daha da çok kazandılar.

Kısacası Shop&Fly'ı tercih ederek daha fazla mille daha fazla seyahat etmek isteyen müşterilerimiz kartı ilk sunduğumuz yıl olmasına rağmen bol bol yolculuk yaptı. Seyahatseverlerin uçuş ve alışveriş deneyimini farklı bir boyuta taşıyan Shop&Fly kazandırdığı millerle önümüzdeki dönemde de sektörde fark yaratmaya devam edecek."

Kaynak: AA