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Garanti BBVA/Baştuğ: Önceliğimiz çalışanlarımız ve toplum

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, tüm dünyayla birlikte Türkiye'nin de "olağanüstü bir dönemden" geçmekte olduğuna işaret ederek, "Bu süreçte birinci önceliğimiz elbette ki çalışanlarımızın, ailelerinin ve toplumun sağlığı ve güvenliği" dedi.

Garanti BBVA/Baştuğ: Önceliğimiz çalışanlarımız ve toplum
29.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:04

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, tüm dünyayla birlikte Türkiye'nin de "olağanüstü bir dönemden" geçmekte olduğuna işaret ederek, "Bu süreçte birinci önceliğimiz elbette ki çalışanlarımızın, ailelerinin ve toplumun sağlığı ve güvenliği" dedi.

Garanti BBVA'nın konsolide finansal tablolarına göre; 

"Yılın ilk 3 ayında, net karı, 1 milyar 680 milyon 191 bin lira oldu. Aktif büyüklüğü 456 milyar 167 milyon 623 bin lira seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 346 milyar 578 milyon 792 bin lira oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin yüzde 65'i mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı yılın ilk 3 ayında yüzde 7 büyüme ile 295 milyar 916 milyon 510 bin lira oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 16.6, özkaynak karlılığı yüzde 12.4, aktif karlılığı ise yüzde 1.5 seviyelerinde gerçekleşti."Baştuğ yaptığı açıklamada, "Genel müdürlük kadromuzun yüzde 92'si, şubelerimizin ise yüzde 61'i evlerinden çalışıyor. Çağrı merkezi çalışanlarımızın ise tamamı evlerinden müşterilerimize kesintisiz destek veriyor. 11 Nisan'da, bankamızın 74. kuruluş yıldönümünü kutlarken temellerimizin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha teyit ettik. 25 yıldır dijital kanallara çok ciddi yatırım yapan bir banka olarak, güçlü teknolojik altyapımız sayesinde operasyonlarımızda hiçbir aksaklık olmadan bu geçişi kısa sürede sağlayabildik" dedi ve ekledi: "Bu önlemlerin yanında ülke çapında verilen mücadeleye ekonomik alanda da destek olmak çok önemli. Bilançomuzu ve müşterimizi sağlıklı ve güçlü tutabilmek adına, bu dönemde de müşteri odaklı büyümeyi ön planda tutarken, Covid-19 sürecinin etkilerini en aza indirecek her türlü tedbiri aldık ve almaya da devam edeceğiz. Yılın ilk üç ayında toplam kredilerde yüzde 8 büyüme gerçekleştirdik. Mart ayından sonra yaşadığımız süreçte, müşterilerimizin ihtiyacına göre kredi anapara, faiz, taksit ödemeleri ile kredi kartı borçlarını herhangi bir ek koşul aranmaksızın ve mevcut ödeme koşullarını ağırlaştırmadan öteleme imkanı sunuyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar, 21 milyar lira üzerinde 470 bin adetten fazla kredinin ödemesini erteledik ve yeniden yapılandırdık. Tanımlanan minimum koşulların daha da ötesinde yapılandırma ihtiyacı içinde olan müşterilerimize de pozitif yaklaştık ve bu yaklaşımımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz."Garanti BBVA'nın 31 Marth esap dönemine ilişkin özet finansal bilgiler şöyle: Ortalama aktif karlılığı yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşti.Ortalama özkaynak karlılığı yüzde 12.4 oldu.Krediler ilk üç ayda yüzde 8 büyüdü ve ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 346 milyar 578 milyon 792 bin lira oldu.Toplam canlı krediler, lira krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla yüzde 10, yüzde 9.8 ve yüzde 10.2 seviyesinde gerçekleşti.Müşteri mevduatları yüzde 7.0 büyüdü ve pazar payı yüzde 10.5 seviyesinde gerçekleşti.Vadesiz mevduatların, toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 35'e ulaştı.Sermaye yeterlilik oranı yüzde 12.1 olan yasal limitlerin üzerinde yüzde 16.6 olarak gerçekleşti.Donuk alacak oranı yüzde 6.5 seviyesinde gerçekleşti.

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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