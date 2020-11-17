Garanti BBVA ATM'leri, 16 ilde Kentkart yükleme noktası olarak hizmet veriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Garanti BBVA ATM'leri, 16 ilde Kentkart yükleme noktası olarak hizmet veriyor

17.11.2020 11:57 | Son Güncelleme: 17.11.2020 12:00
Garanti BBVA ATM'leri, 16 ilde Kentkart yükleme noktası olarak hizmet veriyor

Garanti BBVA, Adana, Alanya, Antalya, Bandırma, Burdur, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, İnegöl, Karadeniz Ereğlisi, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta geçerli olan hizmetle Kentkartlı'lara 7 gün 24 saat ATM'den, İnternet ve Mobil'den para yükleme imkanı sunacak.

Garanti BBVA, Adana, Alanya, Antalya, Bandırma, Burdur, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, İnegöl, Karadeniz Ereğlisi, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta geçerli olan hizmetle Kentkartlı'lara 7 gün 24 saat ATM'den, İnternet ve Mobil'den para yükleme imkanı sunacak.

Garanti BBVA açıklamasına göre, kullanıcılar Garanti BBVA müşterisi olmasa bile bankanın ATM'lerini kullanarak Kartsız İşlemler menüsünden sadece cep numarası - şehir - Kentkart numarasını girerek Kentkart yüklemelerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Kentkart kullanıcıları ayrıca Garanti BBVA İnternet ve Mobil üzerinden Ödeme adımını takip ederek Ulaşım Kartları menüsünden de yükleme yapabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

İlgili Haberler

Lojistik firması 'Yanıcı Antrepo' hizmeti vermeye başladı
Lojistik firması 'Yanıcı Antrepo' hizmeti vermeye başladı
Isparta İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı tahmini bütçesi 160 milyon lira olarak belirlendi
Isparta İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı tahmini bütçesi 160 milyon lira olarak belirlendi
Erzurum'dan doğan nehirler toprağa can, ülkeye enerji veriyor
Erzurum'dan doğan nehirler toprağa can, ülkeye enerji veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Mert Fırat Sinan Akçıl Aydemir Akbaş
Spor Fatih Terim Lance Stroll Abdullah Avcı Malcolm Thomas Lewis Hamilton
Daha Fazla Medya Kasım Milli Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Garanti BBVA ATM'leri, 16 ilde Kentkart yükleme noktası olarak hizmet veriyor - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 12:03:56. #1.15#
title