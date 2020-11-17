Garanti BBVA ATM'leri, 16 ilde Kentkart yükleme noktası olarak hizmet veriyor

Garanti BBVA, Adana, Alanya, Antalya, Bandırma, Burdur, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, İnegöl, Karadeniz Ereğlisi, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta geçerli olan hizmetle Kentkartlı'lara 7 gün 24 saat ATM'den, İnternet ve Mobil'den para yükleme imkanı sunacak.

Garanti BBVA, Adana, Alanya, Antalya, Bandırma, Burdur, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, İnegöl, Karadeniz Ereğlisi, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta geçerli olan hizmetle Kentkartlı'lara 7 gün 24 saat ATM'den, İnternet ve Mobil'den para yükleme imkanı sunacak.

Garanti BBVA açıklamasına göre, kullanıcılar Garanti BBVA müşterisi olmasa bile bankanın ATM'lerini kullanarak Kartsız İşlemler menüsünden sadece cep numarası - şehir - Kentkart numarasını girerek Kentkart yüklemelerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Kentkart kullanıcıları ayrıca Garanti BBVA İnternet ve Mobil üzerinden Ödeme adımını takip ederek Ulaşım Kartları menüsünden de yükleme yapabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk