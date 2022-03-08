Garanti BBVA, 2021 Entegre Faaliyet Raporu'nu ilham veren sorular ve aksiyona davet eden cevaplarla paylaştı

Ekonomik verilerinin yanı sıra, toplum ve paydaşlarına rehberlik yapmak ve ilham vermek amacıyla aksiyonlarını açıklayan Garanti Bbva, Entegre Faaliyet Raporu aracılığıyla tüm paydaşlarını söylemi eyleme dönüştürmeye davet ediyor.

Garanti Bbva rapor içinde toplam 12 soruyu gündeme getirirken, bu soruların karşılığı olan kilit kavramları ve aldığı aksiyonları Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının yer aldığı video mesajlarla paylaşıyor.

Bir ilki gerçekleştirerek 16 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amacına ve 59 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine somut katkısını duyuran Garanti Bbva, 2021 Entegre Faaliyet Raporunu www.garantibbvafaaliyetraporu.com web sitesi üzerinden paydaşlarına sunuyor. Ziyaretçiler yapay zekâ bazlı Dijital Rapor Asistanı ile rapor içeriğiyle ilgili sorularına Türkçe ve İngilizce yanıt alarak bulunduğu bölümlere yönlendiriliyor.

Raporla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Biz değer yaratmayı içselleştiren, Türkiye'nin birçok alanda öncü, güvenilir ve güçlü bankası olarak paydaşlarımıza sunduklarımızla sektörde ayrışıyoruz. Bizi farklılaştıran eylemler, stratejik önceliklerimizin rehberliğinde; söylenenleri aksiyona geçirmek, yapılamayanı yapmak, daima daha iyisi için akıl üretmek, tüm eylemlerimizi paydaşlarımızın faydası için istemek, bunları yaparken, toplumsal menfaatleri önceliklendirerek ilham vermektir. Hayata geçirdiğimiz sayısız ilklerle sektörümüze öncülük ederken sürdürülebilir bir dünya için aldığımız cesur kararlarla örnek bir kurum olduk. Verdiğimiz her taahhüdün arkasında durduk, zamanında yerine getirdik ve eyleme dönüştürdük. Birleşmiş Milletler Net-Sıfır Bankacılık Birliği imzacısı Türkiye'den ilk ve tek bankayız. Kömür ve kömürle bağlantılı yeni yatırımları finanse etmeme taahhüdü veren ilk Banka olarak bu alanda kararlılıkla ilerliyoruz. Sorumluluklarımızı bankacılıkla sınırlamıyor, toplumsal yatırımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Yarattığımız etki, dijital dönüşümde üstlendiğimiz liderlik rolüyle de pekişiyor. Müşterilerimizi doğru zamanda doğru finansal araçlara yönlendirerek, finansal sağlıklarını daha iyi yönetmelerine destek olarak, onların güvenilir ortağı oluyoruz. Bugün, 11 milyon dijital müşterinin tercihi olarak Türkiye'nin en büyük dijital ve mobil müşteri tabanına sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm başarılarımızın arkasında şüphesiz ki 'Tek bir Ekip' olarak çalışan Garanti BBVA ailesi var. En büyük dayanağımız çalışma arkadaşlarımız. Amacımız çok net; çağın olanaklarını herkese sunmak. Tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya ve sektörde farklılaşmaya devam edeceğiz." dedi.

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