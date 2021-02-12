Garanti BBVA, 2020'deki çalışmalarıyla bir kez daha "Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası" seçildi.

Son 6 yılda 5. kez bu ödülü kazanan Garanti BBVA, müşterilerine, öncelikli ihtiyaçları arasında yer alan nakit yönetimi alanında - başta tedarik zinciri, ödeme ve tahsilat çözümleri olmak üzere - uzman ve ihtiyaca özel çözümleriyle destek sağlamaya devam ederken, bu alandaki başarısını uluslararası bir ödülle taçlandırmış oldu.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, "Nakit yönetiminin ne kadar önemli bir konu olduğunun bilinciyle, 1996 yılında bu alana özel birim kurduk. Böylece ülkemizde nakit yönetimini ayrı bir departman olarak değerlendiren ilk banka olduk. Müşterimizi odağa alarak, teknolojiyle güçlendirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizi sürekli yeniledik. Şirketlere özel çözümlerimizle, birçok uluslararası firmanın çalışmak için öncelikli tercih ettiği banka olduk. Özellikle pandeminin etkilerini yaşamakta olduğumuz bu dönemde, nakit yönetimine yönelik ürün ve hizmetler her zamankinden de daha fazla önem kazandı. Bu kapsamda 2020 yılında birçok yenilikçi ve dijital ürünümüzü müşterilerimizin hizmetine sunduk. QR ile Hesaptan Ödeme çözümünü devreye alarak, müşterilerimizin nakit ödemelerini/tahsilatlarını dijital kanalları aracılığıyla gerçekleştirmesini ve raporlanmasını sağlayarak, efektif kullanımlarını azaltmayı amaçladık. Türkiye Noterler Birliği'yle yaptığımız iş birliği çerçevesinde, 2'nci el motorlu kara taşıtları alım satımında kullanılan Güvenli Alım Satım Sistemi'ni hayata geçirdik. FAST Sistemi'ne dahil olarak para transferi işlemlerinde kullanılan IBAN yerine cep telefonu numarası, e-posta, TCKN/VKN veya pasaport numarası kullanarak işlem yapılabilmesini sağlayan Kolay Adres sistemini devreye aldık. SWIFT'in uluslararası para transfer işlemleriyle ilgili geliştirdiği, Swift GPI Ön Doğrulama adlı yeni hizmetine dünya genelinde entegrasyonunu tamamlayan ilk banka olduk. Doğrudan Tahsilat Sistemi ve Tedarikçi Finansmanı ürünlerimizle müşterilerimizin kısa vadeli işletme sermaye ihtiyaçlarına katkıda bulunmaya devam ettik. Bankamızın bu alanda Global Finance tarafından bu ödüle layık görülmesinden mutluluk duyuyoruz." dedi.