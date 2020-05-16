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Garanti BBVA 19 Mayıs'ta Atatürk'ü sevdiği şarkılarla anacak

Garanti BBVA, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Atatürk'ün sevdiği şarkılarla kutluyor.

Garanti BBVA 19 Mayıs'ta Atatürk'ü sevdiği şarkılarla anacak
16.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:54

Garanti BBVA, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Atatürk'ün sevdiği şarkılarla kutluyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda özel bir projeye imza atıyor.

19 Mayıs'ı Atatürk'ün sevdiği şarkılarla kutlayacak olan Garanti BBVA, gençleri bu çok özel şarkılarla büyük bir beğeniyle takip edilen müzisyenler aracılığıyla bir araya getirecek.

"Şarkılarda Sen" adlı projede, Zeynep Bastık "Yemen Türküsü", Evrencan Gündüz "Bülbülüm Altın Kafeste", Melike Şahin de "Fikrimin İnce Gülü" şarkılarını, kendi yorumlarıyla gençlerle buluşturacak.

Proje için bir araya gelen üç müzisyenin seslendireceği üç şarkıdan oluşan video klip, bugün Instagram ve Youtube başta olmak üzere, bankanın sosyal medya kanalları üzerinden dinleyiciler ile buluşuyor. Aynı zamanda projede yer alan müzisyenler de klibi kendi Instagram hesapları üzerinden de paylaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Elif Güvenen, bu yıl, tüm dünya ile birlikte oldukça zorlu bir süreçten geçildiğini ve birlik, beraberlik duygularını daha çok yaşamaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Güvenen, şunları kaydetti:

"Birçok özel günde olduğu gibi 19 Mayıs'ı da bu sene farklı yaşıyor ve kutluyor olsak da yine her koşulda, tüm kalbimizle Atamızın yanında olduğumuzu göstereceğiz. Garanti BBVA olarak da bu özel günün ruhunu yaşatabilmek, bizler için çok önemli. Bu nedenle her yıl farklı çalışma ve kampanyalarla özenle kutladığımız 19 Mayıs'ta bu yıl 'Şarkılarda Sen' dedik ve ulu önderimiz Atatürk'ü sevdiği şarkılarla anmaya karar verdik. Bunu da gençlerin çok severek dinlediği yine genç başarılı müzisyenlerimizle gerçekleştirmek istedik. Sonucunda da Atatürk'ün en sevdiği parçalardan oluşan üç şarkılık, dinlemesi büyük keyif verecek çok özel bir video klip çalışması ortaya çıktı. Kimimizin unuttuğu, kimimizinse daha önce dinlemediği bu kıymetli şarkıları özellikle gençlerle buluşturmak, bizim için de büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Bu özel çalışma için bize destek vererek projemizde yer alan değerli müzisyen arkadaşlarımıza da tekrar teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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