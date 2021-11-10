Garanti BBVA, 10 Kasım'da Atamızı özel bir filmle anıyor

Film, Atamız hayata gözlerini yumduğunda, kabrine o zamanki 67 ilden toprak gittiğini öğrenen Düzceli Salih'in hikâyesini anlatıyor. Atatürk'ün kabrinin bulunduğu odada 81 ilden getirilen toprakların bulunduğunu bilmeyen Salih, #AtamızRahatUyusun diye Atatürk'ün kabrinde, ailesiyle birlikte yaşadığı ve son il olan Düzce'den de toprak bulunması gerektiğini düşünüyor. Salih, sonradan il olan Düzce toprağını Atasına kavuşturmak için büyük bir heyecanla yola çıkıyor. Kamyon şoförü olan babasıyla Anıtkabir'i ziyarete giden Salih'in yolculuğu izleyen herkese, bu memleketin her karış toprağında Atamızın sevgisi olduğunu hatırlatıyor.

Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kere daha özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz.

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Osman Demir Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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