Garanti Bankası'nın Kredi Kartı Bonus 18'inci Yaşını Kutluyor

Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, "Garanti'nin gururu Bonus, 2000 yılından bu yana, bedavası, seveni ve kullananı en bol kredi kartı olarak yoluna devam ediyor." ifadesini kullandı.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın kredi kartı Bonus, 18'inci yaşını kutluyor. 17 Nisan 2000'de hayata geçen Bonus, ödeme sistemlerinde gerçekleştirdiği yenilik ve ilklerle 18 yılda önemli bir başarıya imza attı. Aynı zamanda Türkiye'de ilk defa bir kredi kartı platformu olarak da hizmet veren ve Garanti'nin dışındaki diğer bankalarla birlikte toplam 10 milyon kişi tarafından kullanılan Bonus, 18'inci yaşında Türkiye'de kredi kartı kullanan her 3 kişiden birinin cüzdanında yer alarak ödeme sistemlerinin en önemli oyuncularından biri oldu.

Bonus ile en fazla market, benzin ve giyim sektöründe harcama yapılıyor. Türkiye çapında 500 binin üzerinde üye iş yerinde bonus kazanma şansı olan kullanıcılar, kazandıkları bonuslarla bedava alışverişin keyfini çıkartıyorlar. Bonus'la kazanılan bonuslar ise en fazla akaryakıt sektöründe kullanılıyor. Her ay 350'den fazla kampanya yapılan Bonus, aynı zamanda Türkiye tarihinde kampanya ile ev veren ilk kredi kartı markası olma özelliğini de elinde tutuyor.



Garanti Bankası'nın mobil cüzdan uygulaması BonusFlaş, yaklaşık 5 milyon indirilmeyle Türkiye App Store'da en popüler uygulamalar arasında yer alıyor.

Bonus kullanıcıları BonusFlaş üzerinden 2 yılda 15 milyon kampanyaya katılırken, her 10 kişiden 9'u uygulamayı tekrar kullanıyor. Dijital dünyanın vazgeçilmezi olan e-ticarette de lider olan Bonus ile internette yapılan alışverişler ise bir önceki yıla göre yüzde 35 artış gösterdi.



Bonus, "Türkiye'nin Lovemarkları Araştırması" kapsamında, kredi kartı kategorisinde üst üste 8 kez en sevilen kredi kartı seçilerek farkını ortaya koydu. Geçen yıl da Nielsen tarafından yapılan araştırmada, Superbrands Council'in değerlendirmesi sonucu Superbrands seçildi. Bonus, Facebook'ta 1,7 milyondan fazla takipçisi ile dünyada da en fazla takip edilen kredi kartı markası olarak dikkati çekiyor.

"BonusFlaş, 5 milyona yakın indirilme sayısıyla başarısını kanıtladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, Garanti'nin gururu Bonus'un, 2000 yılından bu yana, bedavası, seveni ve kullananı en bol kredi kartı olarak yoluna devam ettiğini bildirdi.

Bugün ödeme sistemleri dünyasında, Türkiye'nin ilk çipli ve çok markalı kredi kartı, ilk şeffaf kart, ilk temassız kart, ilk çevreci kart gibi birçok "ilk"in ayrıcalığını Bonus sahiplerinin yaşadığını belirten Evlioğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca Bonus, kendine özgü peruğu, eğlenceli müzikleri, birbirinden ünlü reklam yüzleriyle, Türkiye'nin yıllardır en sevilen kredi kartı markası olmayı sürdürüyor. Bonus'un son olarak kullanıma sunduğu BonusFlaş uygulaması ise 5 milyona yakın indirilme sayısıyla başarısını kanıtladı. Başarımızın temelinde, müşteri ihtiyaçlarını doğru anlamak ve ihtiyaca göre doğru zamanda doğru ürünü sunmak geliyor. Yenilikçi ürünlerimizin yanı sıra farklı hizmetlerimizle de Bonus'un ayrıcalıklarını müşterilerimizle paylaşıyoruz. Garanti'nin müşterisine değer yaratan yenilikçi ürün stratejisinin somut bir yansıması olan Bonus'la, kart sahiplerini mutlu etmeye devam edeceğiz."