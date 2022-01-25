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Garanti Bankası'nın faaliyet izni genişletildi

Garanti Bankası'nın faaliyet izni genişletildi
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Garanti Bankası'nın faaliyet iznini destek ve danışmanlık hizmeti verebilecek şekilde genişletti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Garanti Bankası'nın faaliyet iznini destek ve danışmanlık hizmeti verebilecek şekilde genişletti.

BDDK'nın konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar doğrultusunda Garanti Bankası AŞ, Hollanda'da mukim iştiraki olan Garanti Bank International BV'nin akreditif ve dış ticaret operasyonlarına yönelik sistemsel girişler ve bunlara ilişkin operasyonlar, müşteriye yapılacak bilgilendirmeler ve muhabir bankalar ile yazışmalar hususlarında destek ve danışmanlık hizmeti verebilecek.

Söz konusu karar, Bankacılık Kanunu uyarınca alındı.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

Garanti Bankası, Hollanda, Gazete, Ekonomi, Haber

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