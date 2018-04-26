Garanti Bankası'ndan İlk Çeyrekte 2 Milyar Lira Net Kar

Garanti Bankası, yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 11 milyon 202 bin lira net kar elde etti.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın ilk çeyrekte vergi ve karşılıklar öncesi brüt karı 4 milyar 399 milyon lira, vergi öncesi karı 2 milyar 575 milyon lira oldu.

Yasal mevzuat ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda, vergi karşılıkları, beklenen zarar karşılıkları ve diğer karşılıklar dahil, toplam 2 milyar 388 milyon 237 bin TL karşılık ayrıldı.

İlk çeyrek sonu itibarıyla bankanın aktif büyüklüğü 359 milyar 882 milyon lira, özkaynaklar 42 milyar 711 milyon 315 bin lira seviyesine ulaştı. Bankanın ortalama aktif karlılığı yüzde 2,2 seviyesinde, ortalama özkaynak karlılığı yüzde 18,3 seviyesinde gerçekleşti.

Bankanın 31 Mart itibarıyla krediler ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye yaptığı destek 298 milyar 250 milyon 713 bin TL oldu. Toplam krediler, YP krediler ve TL krediler pazar payları sırasıyla yüzde 11,1, yüzde 11,2 ve yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti. Tüketici konut kredileri pazar payı yüzde 13,2 seviyesinde ve tüketici kredi kartları hariç bireysel krediler pazar payı yüzde 12,7 olarak belirlendi.

Müşteri mevduatı 207 milyar 986 milyon 172 bin liraya ulaşırken, müşteri mevduatı pazar payı yüzde 11,2 seviyesinde tespit edildi. Sermaye yeterliliği oranı yüzde 16,2 seviyesinde, donuk alacak oranı yüzde 2,93 seviyesinde gerçekleşti.



"Garanti, ekonomiye verdiği kesintisiz desteği sürdürdü"

Açıklamada ilk çeyrek verilerine ilişkin değerlendirmeleri yer alan Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sözen, küresel piyasalarda, gelişmekte olan ülkelere olan fon akışlarının devam ettiğini belirterek, 2017'yi senelik yüzde 7,4 büyüme ile tamamlayan Türkiye'nin 2018'in ilk çeyreğinde ılımlı yavaşlamaya rağmen güçlü büyüme performansını sürdürdüğünü aktardı.

Garanti Bankası'nın da bu dönemde ekonomiye verdiği kesintisiz desteği devam ettirdiğini vurgulayan Sözen, şu ifadeleri kullandı:

"Banka, sürdürülebilir iş modeli ve kurumsal yönetim ilkelerine olan bağlılığıyla topluma değer kattı. Garanti'nin cinsiyet eşitliği konusunda topluma öncülük eden uygulamaları uluslararası arenada da kabul görüyor. Garanti, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmasına yönelik çalışmalarıyla bu yıl bir kez daha Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yer alan Türkiye'den tek şirket oldu. Yenilikçilikte öncü olarak bilinen Garanti'nin ana hissedarı BBVA ile yaratılan sinerji ile topluma ve tüm paydaşlarına kattığı değeri artırarak sürdüreceğine inancım tam."

"Zorlayıcı piyasa koşullarında ekonomiye desteği sürdürdük"

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, 2018 yılına zorlayıcı piyasa koşullarında ekonomiye destek vermeye devam ederek güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TL kredilerde sektörün üzerinde büyürken, tüketici kredilerinde liderliğimizi sürdürdük. Yılın ilk üç ayında TL kredilerimizi ve TL mevduatlarımızı, müşterilerimizin bize güveniyle yüzde 4 büyüterek pazar payı kazandık. Güçlü sermayemiz, uyguladığımız etkin risk yönetimi, istikrarlı ve ihtiyatlı politikalarımızla sağlam aktif kalitemizi korurken, sürdürülebilir kalkınma odağıyla çalışıyor, müşterilerimizin çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. Bankacılık sektörünün dönüşümüne öncülük ederken, dijital bankacılıkta attığımız tüm yenilikçi adımlarla müşterilerimize hız ve kolaylık sağlıyor, mükemmel bir müşteri deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz."

Erbil, Garanti'nin müşteri odaklı yaklaşımıyla uluslararası finans otoriteleri tarafından pek çok alanda takdir edildiğini kaydederek, bankanın dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance tarafından, üst üste 8. kez Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası seçildiği bilgisini verdi.

Müşterilerin ihtiyaçlarına çözümler üretmek üzere yaptıkları çalışmalarla üst üste 3. kez Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi ödülünün sahibi olduklarını belirten Erbil, şu ifadeleri kullandı:

"World Finance'in verdiği Dijital Bankacılık Ödülleri 2017 kapsamında Garanti, Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası seçildi. Mobil uygulamamız Garanti Cep ise Türkiye'nin En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması ödülüne layık görüldü. Müşterilerinin hayatını her adımda kolaylaştırmayı odağına alarak, dijitalleşme stratejisini iş süreçlerinden tüm ürün ve hizmetlerine, şubedeki hizmet modeline kadar başarıyla uygulayan Garanti, yeni Yerinde Bankacılık uygulamasıyla da Gümüş Stevie ödülüne layık görüldü. Yenilikçi iş modelimizle; kurumsal ve ticari, KOBİ ve bireysel her türlü ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak üzere, müşterilerimizi işimizin merkezinde tutmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilir değer yaratmanın ancak bu şekilde mümkün olduğuna inanıyor, sağlam adımlarla yolumuzda ilerliyoruz."