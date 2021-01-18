Garanti Bankası'nda görev değişiklikleri
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Garanti Bankası'nda görev değişiklikleri

18.01.2021 20:33 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:36
Garanti Bankası'nda görev değişiklikleri

Türkiye Garanti Bankası AŞ'de, üst yönetim ve bazı iştiraklerde görev değişiklikleri yapıldı.

Türkiye Garanti Bankası AŞ'de, üst yönetim ve bazı iştiraklerde görev değişiklikleri yapıldı.

Bankadan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Güldü'nün, Garanti Finansal Kiralama AŞ Genel Müdürü olarak, Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına da KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran'ın atanacağı duyruldu.

Onaran'dan boşalan KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna Yetenek ve Kültür Müdürlüğü Direktörü Sibel Kaya'nın getirileceği belirtilen açıklamada, Garanti Finansal Kiralama AŞ Genel Müdürü Ünal Gökmen ile Romanya'da kurulu Garanti Bank SA Genel Müdürü Ufuk Tandoğan'ın görevinden ayrılacağı kaydedildi.

Tandoğan'ın yerine Garanti Bankası Kurumsal ve Ticari Krediler Risk Yönetimi Koordinatörü Mustafa Tiftikçioğlu'nun atanacağı bildirilen açıklamada, atamaların yasal süreçlerin ardından gerekli onaylar alındıktan sonra tamamlanacağı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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