Garanti Bankası'na 5 Ödül

Garanti Bankası, 18 ile 25 yaş arasındaki müşterilerine özel hazırladığı bankacılık uygulaması GarantiOne ile Mobile Marketing Association (MMA) tarafından düzenlenen Smarties Ödülleri kapsamında 5 kategoride ödül aldı.



Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Garanti One, EMEA bölgesinde "Ürün/Hizmet Lansmanı Marka Bilinirliği" kategorisinde altın, "Programa Bağlı Arayüz" kategorisinde gümüş, "Mobil Uygulama" kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu. Türkiye çapında ise "Programa Bağlı Arayüz" kategorisinde altın, "Mobil Uygulama" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.



50 ülkede 800 üyeyle faaliyet gösteren MMA'nın düzenlediği, 100'den fazla markanın katıldığı Smarties Ödülleri, "Pazarlama Stratejileri", "Medya Stratejileri" ve "Teknoloji"olmak üzere 3 bölüm altında 18 kategoride veriliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, mobil bankacılığın bankaların geliştirip sunduğu yenilikçi hizmetlerin birbirini tetiklemesiyle hızla gelişmeye devam ettiğini belirtti.



Garanti Bankası olarak, büyük veriden yararlandıkları müşteri deneyimini temel alıp kullanıcı dostu tasarımlarla sürekli yeniledikleri mobil bankacılık uygulamalarını müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini aktaran Başer, şunları kaydetti:



"Kullanıcıların hem bankacılık deneyimlerini hem de günlük hayatlarını kolaylaştırmak hedefiyle hizmete sunduğumuz GarantiOne ile Türkiye'nin tek gençlik bankacılığını devreye aldık. GarantiOne'ın bir yıl gibi kısa sürede MMA gibi uluslararası bir kuruluş tarafından 5 ödüle layık görülmesi bizim için mutluluk ve gurur kaynağı. Müşteri beklentilerini odağımıza alarak mobil bankacılık alanındaki çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."