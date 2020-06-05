Garajının önündeki araba yüzünden 4 yıldır otomobilini park edemiyor
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Garajının önündeki araba yüzünden 4 yıldır otomobilini park edemiyor

Güngören'de yaşayan Oğuz Kaan Ünver 4 yıl önce garajının önüne park edilen sahibini bilmediği araç yüzünden aracını garajına park edemiyor.

Garajının önündeki araba yüzünden 4 yıldır otomobilini park edemiyor
05.06.2020 10:02 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:05

Güngören'de yaşayan Oğuz Kaan Ünver 4 yıl önce garajının önüne park edilen sahibini bilmediği araç yüzünden aracını garajına park edemiyor. Harabeye dönen ve mahallede korkuya neden olan aracın park yasağı olmadığı için bir türlü çektiremeyen Kaan Ünver sorunun çözülmesini bekliyor.

Güngören'de 5 katlı bir binanın 3 katında yaşayan Oğuz Kaan Ünver, 4 yıl önce bir sabah uyandığında evinin garajının önünde sahibi bilinmeyen bir aracın park edildiğini gördü. Ünver, Zaman içinde araç çekilmeyince, aracın çekilmemesi üzerine Güngören Belediyesi Zabıta Amirliğine başvurdu. Belediye ekiplerinin aracın park yasağı olmadığı için çekim yapamayacaklarını söylemesi üzerine polis merkezine giden Kaan Ünver orada da aynı cevapla karşılaştı. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen garajına aracını çekemeyen Oğuz Kaan Ünver'in çabaları sonuçsuz kaldı. Yıllar geçtikçe harabeye dönen ve zamanla farklı amaçlar için kullanılmaya başlanan araç mahalle sakinlerini de tedirgin etmeye başladı. Bazı iş yerlerinin soyulması ve aracın kimliği belirsiz kişiler tarafından kullanılmaya başlanması nedeniyle mahalleli de aracın bir an önce çekilmesini bekliyor.

"PARK YASAĞI OLMADIĞI İÇİN ÇEKEMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Sorunun artık çözülmesini beklediğini dile getiren Oğuz Kaan Ünver, "Bu araç 3-4 yıldır burada atıl bir şekilde duruyor çevreye verdiği pisliğin yanında araçlarımızın garaja giriş çıkışlarını engelliyor. Güngören Belediyesi Zabıta birimiyle görüştüm kendileri aracın park yasağı olmadığı için çekim yapamayacaklarını söylediler. Bunun üzerine emniyeti aradım 155'ten trafik çekicisi geldi, belediyenin bu işlemi yapması gerektiğini park yasağı olmadığı için aracı çekemeyeceklerini söylediler. Ben bu aracı buradan kaldıramıyorum aracımı garaja sokamıyorum. Kışın burada kapılar açık her türlü tehlike mevcut tinerciler yatıp çıkıyor araç pislik içerisinde" dedi.

"Dükkanımı soydular"

Mahallede korku içinde olduklarını ifade eden Ahmet Yıldız, "Ben aşağı yukarı 25 yıldır burada esnafım mahallemiz güzel bir mahalle son zamanlarda hırsızlık olayları oluyor 5 yıldan beri insanlara rahatsızlık veriyor tinerciler yatıp onların barınmasını sağlıyor. Aynı zamanda ben burada esnafım pazartesi günü komple benim dükkanımı Salı günü de diğer esnafı soydular. Pislik içinde mahallemize zarar veriyor gerekli mercilere şikayet ettik gereğinin yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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