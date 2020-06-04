Garajı dolu bastı, görenler gözlerine inanamadı
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Garajı dolu bastı, görenler gözlerine inanamadı

Garajı dolu bastı, görenler gözlerine inanamadı Tokat'ta, sağanakla yağmurla birlikte dolu yağışı sonrasında bir evin otomobil garajını dolu bastı.

04.06.2020 20:51 | Son Güncelleme: 04.06.2020 20:56

Garajı dolu bastı, görenler gözlerine inanamadı

TOKAT - Tokat'ta, sağanakla yağmurla birlikte dolu yağışı sonrasında bir evin otomobil garajını dolu bastı.

Tokat'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı su baskınlarına neden oldu. Karşıyaka Mahallesi'nde yağış sonrasında bazı evlerin alt katında bulunan otoparkları yağmur suyu ile birlikte dolu bastı. Yaklaşık yarım metre dolu içinde kalan otomobili ise sahibi kurtarmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri ise yollarda biriken doluyu kamyonetlere yükleyerek Yeşilırmak'a döktü.

Dolu yağışından mağdur olan Ayhan Sarıtaşlı, bir anda sağanak yağışla birlikte evlerinin olduğu alanın dolu bastığını söyledi. Dolu yağışından kendilerini zor kurtardıklarını ifade eden Sarıtaşlı, büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, "Otomobilim garajda mahsur kaldı. Dolu tanelerinin dolduğu garajda arabanın halini görüyorsunuz. Öyle biranda bastırdı ki garajın kapısını açamadık. Buna şükür diyoruz, canımızı zor kurtardık" diye konuştu.

Garajı dolu bastı, görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: İHA

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