Garajdaki Traktör Yandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir evin garajında çıkan yangında, içeride park halindeki traktör kullanılmaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Pazaryeri ilçesi Beşikli Mahallesi'nde Selahattin Dayan'a ait evin bahçesinde bulunan garajda, henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

İçerisinde park halinde traktör bulunan garajdaki yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla etrafa sıçramadan söndürüldü.

Olayda, garajda bulunan traktör, yanarak kullanılamaz hale geldi.