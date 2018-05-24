Bu Kadarına da Pes! Garajda Ramazan Pidesi Üretirken Yakalandılar

Buca Belediyesi zabıtası, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Buca İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman garajına operasyon düzenledi.

İzmir Buca Belediyesi zabıtası, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Buca İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman garajına operasyon düzenledi. Zabıta ekipleri, imalathaneye dönüştürülmüş garajda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yüzlerce ramazan pidesi ve 266 kilo kuru pasta ele geçirdi.

BASKIN YAPILAN GARAJDAN KİLOLARCA SAĞLIKSIZ MALZEME ÇIKTI

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sağlıksız koşullarda kaçak üretim yapıp, halk sağlığıyla oynayanlara karşı operasyon düzenledi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle Buca İnönü Mahallesi'ndeki bir apartmana baskın yapan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, imalathaneye dönüştürülmüş araç garajında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 130 ramazan pidesi, 266 kilo kuru pasta, 96 kilo bitkisel yağ ve kilolarca pasta üretim malzemesi ele geçirdi.

BOZULMUŞ VE BÖCEKLENMİŞ GIDA MADDELERİ TESPİT EDİLDİ

Suriye uyruklu A.M. tarafından üretim yapılan imalathaneyi inceleyen ekipler insan sağlığı ve gıda güvenirliği açısından tehlike oluşturmasının yanında temizlik ve hijyen olmayan imalathanede bozulmuş, böceklenmiş gıda maddeleri tespit etti.

FİRMA YETKİLİSİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Garajdan bozma imalathanede un çuvalları, şerbet ve bitkisel yağların mikrop yuvası yerlerde depolandığını, atık suların imalathane içine sızdığını belirleyen ekipler, insan sağlığı ve gıda güvenliğini hiçe sayarak ruhsatsız üretim yapan işletme ve firma yetkilisi hakkında yasal işlem başlattı.

ZABITA EKİPLERİ İMALATHANEYİ MÜHÜRLEDİ

Kilolarca sağlıksız gıda maddesine imha etmek üzere el koyan zabıta ekipleri, imalathaneyi de mühürleyerek kapattı.