Garajda kavgaya karışan 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Garajda kavgaya karışan 3 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Garajda kavgaya karışan 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de bir apartmanın garaj kısmında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri 3 şüpheliyi yakaladı, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir apartmanın garaj kısmında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri 3 şüpheliyi yakaladı, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçede bulunan bir apartmanın garaj kısmında yaşanan kavga ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen U.A., E.A. ve A.B.Ş. isimli 3 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda; 2 av tüfeği, 2 şarjör, 83 av fişeği, bir miktar narkotik madde, 1 adet hassas terazi, 408 farklı ebat ve türde alkollü içecek ve 4 adet POS cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR

Garajda kavgaya karışan 3 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Eskişehir, Silah, Polis, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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