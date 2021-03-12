Son dakika haber! Garajda çıkan yangında panelvan araç kül oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber! Garajda çıkan yangında panelvan araç kül oldu

12.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:05
Son dakika haber! Garajda çıkan yangında panelvan araç kül oldu

Bir son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de bir evin bahçesindeki garajda park halinde olan panelvan araç, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, yanarak kullanılmaz hale geldi.

ESKİŞEHİR'de bir evin bahçesindeki garajda park halinde olan panelvan araç, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde ki İmdat S.'ye ait müstakil evin garajında bulunan panelvan araçta dün gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, yoğun dumanı görenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, garajda park halindeki panelvan araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Yoğun dumandan etkilenen araç sahibi İmdat S. ise tedavisi için ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.


Son dakika haber! Garajda çıkan yangında panelvan araç kül oldu
Son dakika haber! Garajda çıkan yangında panelvan araç kül oldu
Son dakika haber! Garajda çıkan yangında panelvan araç kül oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Cahit Özkan Pervin Buldan Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Prens Harry Aleyna Tilki Ayşegül Çınar
Spor Can Bartu Caner Erkin Ünal Karaman Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Garajda çıkan yangında panelvan araç kül oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 14:20:27. #1.16#
title