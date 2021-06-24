Garajda çıkan yangın iki aracı kül etti
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Garajda çıkan yangın iki aracı kül etti

Garajda çıkan yangın iki aracı kül etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir evin garajında yangın çıktı.

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir evin garajında yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu garajda bulunan iki araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, öğle saatlerinden sonra Nizip ilçesi Hafıspaşa Mahallesi Dik Sokakta bulunan bir garajda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede garajın tamamını sardı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu garaj içerisinde bulunan iki araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında garajda bulunan bir tüp nedeniyle küçük çaplı patlamalar da meydan gelirken, dumandan etkilenen bir şahsa olay yerinde hazır bulunan 112 ekipleri müdahale etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Garajda çıkan yangın iki aracı kül etti
Garajda çıkan yangın iki aracı kül etti
Garajda çıkan yangın iki aracı kül etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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