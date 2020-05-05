Garajda çay ocağı kurup, okey oynattılar
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Garajda çay ocağı kurup, okey oynattılar

Garajda çay ocağı kurup, okey oynattılar
05.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:20

ERZURUM'un Köprüköy ilçesine bağlı bir mahallede, iki kardeş evlerinin garajına çay ocağı kurup, okey oynattı.

 

ERZURUM'un Köprüköy ilçesine bağlı bir mahallede, iki kardeş evlerinin garajına çay ocağı kurup, okey oynattı. 2 kardeş ile birlikte toplam 11 kişiye 34 bin 650 TL idari para cezası uygulandı. Okey oynamaya garaja gelen 9 kişiye ise ayrıca 28 bin 350 lira idari para cezası kesildi. 

Olay, 3 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Köprüköy ilçesine bağlı Yağan Mahallesi'nde meydana geldi. Erzurum KOM Şube Müdürlüğü ile Köprüköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında B.B. ve Ç.B. kardeşlerin, evlerinin eklentisindeki özel araç garajı içerisinde çay ocağı kurulduğu ve okey oynandığı tespit edildi. İçerideki B.B, Ç.B, S.K, S.K, S.C, E.C, E.Ö, M.K, V.K, M.K, ve A.K.'ya sosyal mesafe kuralına uymadıklarından, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 Maddesi gereği kişi başı 3 bin 150 olmak üzere toplam 34 bin 650 TL idari para cezası uygulandı. Kardeşler dışındaki 9 kişiye ayrıca sokağa çıkma yasağına uymadıklarından kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 28 bin 350 TL idari para cezası kesildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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