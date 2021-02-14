Garajda alev alan otomobil yanarak küle döndü

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde garaj içerisinde alev alan otomobil hurdaya döndü. Otomobilin yandığını gelen patlama sesiyle öğrendiğini söyleyen Metahan Kayacı, "Neden yandığını bilmiyoruz, düşmanımız da yok diye biliyoruz, ama olduğu yerde de yanmayacağı için bunu muhtemelen kendini bilmez insanların kundaklama şeklinde yapmış olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Olay dün gece saatlerinde Nenehatun Mahallesi Tür Sokak üzerindeki boş arazide meydana geldi. Güneşten ve yağmurdan koruması için ahşaptan yaptırılan garajda bulunan otomobil, dün gece yarısında bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Evinin camından aracının yandığını gören Metehan Kayacı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alev alan otomobili söndürdü.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangının ardından kullanılmaz hale gelen otomobilin sahibi, Metehan Kayacı, aracının birkaç günden bu yana park halinde olduğunu söyleyerek "Dün gece bu sokaktan geçtim aracım duruyordu. Eve gidip bir süre uyuduktan sonra, patlama seslerine uyandık. Neden yandığını bilmiyoruz. Düşmanımız da yok diye biliyoruz, ama olduğu yerde de yanmayacağı için bunu muhtemelen kendini bilmez insanların kundaklama şeklinde yapmış olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü hava soğuk araba çalışmıyor, olduğu yerde kendiliğinden yanma olasılığı yok, bu nedenle muhtemelen aracımız yakılmış" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Darıcakocaeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT