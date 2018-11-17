Garaj Kapısında Asılı Kalan Küçük Kız Çocuğunu, Annesi Kurtardı
İngiltere'de garaj kapısına tutunarak havada asılı kalan küçük kız çocuğu, annesinin durumu son anda fark etmesi ile büyük bir tehlike atlattı.
Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntülerde bir anne, iki çocuğu ve köpeğiyle beraber garaj kapısına doğru geliyor. Bebek arabasını durdurup garaj kapısını açan kadın, ardından arabayı almak için geri dönüyor.
HAVADA ASILI KALDI
Bu sırada annesini kapıya kadar takip eden küçük kız, annesinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak otomatik kapıya tutunarak havada asılı kalıyor.
ANNENİN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ
Bebek arabasını sürmeye başlayan kadın ise küçük kızını havada asılı görünce neye uğradığını şaşırıyor. Kadın panikle kızını asılı kaldığı yerden alırken, olası bir facianın da önüne geçmiş oldu.
İngiltere'de geçtiğimiz günlerde bir kadın, garaj kapısının altında kalarak can vermişti.