Garaj Kapısında Asılı Kalan Küçük Kız Çocuğunu, Annesi Kurtardı

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntülerde bir anne, iki çocuğu ve köpeğiyle beraber garaj kapısına doğru geliyor. Bebek arabasını durdurup garaj kapısını açan kadın, ardından arabayı almak için geri dönüyor.

HAVADA ASILI KALDI

Bu sırada annesini kapıya kadar takip eden küçük kız, annesinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak otomatik kapıya tutunarak havada asılı kalıyor.

ANNENİN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Bebek arabasını sürmeye başlayan kadın ise küçük kızını havada asılı görünce neye uğradığını şaşırıyor. Kadın panikle kızını asılı kaldığı yerden alırken, olası bir facianın da önüne geçmiş oldu.

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde bir kadın, garaj kapısının altında kalarak can vermişti.