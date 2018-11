Garage Italia Yorumuyla Fiat Panda 4×4

CARMEDYA.COM – İlk nesil Fiat Panda, arazi performansı konusunda iddialı bir modeldi. Tasarım konusunda aynı iddiaya sahip olmasa da, kullanıcısını memnun eden bir otomobildi o.

İşte bunlardan biri olan ve özel olan bir 4×4 Panda ile karşınızdayız. Onu özel kılan ise Lapo Elkan'ın büyükbabası olan Gianni Agnelli'nin aracı olması. Agnelli, karlı yollarda klasik Panda 4 × 4'ü çok fazla kullanmasa da oldukça özel bir model olma ününü taşımaya devam ediyor. Ancak onu ilk günkü kondisyonuna getirmek ise Garage Italia'nın işi. Model yenileme kapsamında detaylı olarak işlendi. Mavi şeritleri ve gümüş kaplamasıyla dikkatlerden kaçmıyor.

İç mekanda değişti



İçeride bolca kumaş kaplama kullanıldı. Buna ek olarak ise koltuklarda değiştirildi. Ayrıca iç mekanda bolca deri kaplamada kullanıldı. Derilere ise Garage Italia'nın logoları eklendi.

