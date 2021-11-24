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Garabağ Zaferi Kutlama Programı

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Garabağ Zaferi Kutlama Programı

24 KASIM 2021BASIN BÜLTENİGarabağ Zaferi Kutlama ProgramıBURSA - Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde konuk ülkenin Azerbaycan olması nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Kars-Ardahan-Iğdır Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle 'Garabağ Zaferi Kutlama...

ARDAHAN (Habermetre) - 24 KASIM 2021

BASIN BÜLTENİ

Garabağ Zaferi Kutlama Programı

BURSA - Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde konuk ülkenin Azerbaycan olması nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Kars-Ardahan-Iğdır Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle 'Garabağ Zaferi Kutlama Programı' düzenlenecek.

Azerbaycan'ın topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardığı Garabağ Zaferinin birinci yılı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Kars-Ardahan-Iğdır Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle düzenlenecek program ile kutlanacak. 26 Kasım Cuma günü saat 19. 30'da Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirilecek programda Kültür Bakanlığı Ses Sanatçısı Yılmaz Yıldırım, Azerbaycan Halk Sanatçısı Aytennur Gasimova, Orkestra Kars ile Kars Kafkas Halk Dansları ekibi sahne alacak. Ayrıca Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Garabağ'ın Türk dünyası açısından önemini anlatan bir konuşma gerçekleştirecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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