Garabağ Zaferi Kutlama Programı
24 KASIM 2021BASIN BÜLTENİGarabağ Zaferi Kutlama ProgramıBURSA - Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde konuk ülkenin Azerbaycan olması nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Kars-Ardahan-Iğdır Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle 'Garabağ Zaferi Kutlama...
ARDAHAN (Habermetre) - 24 KASIM 2021
BASIN BÜLTENİ
Garabağ Zaferi Kutlama Programı
BURSA - Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde konuk ülkenin Azerbaycan olması nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Kars-Ardahan-Iğdır Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle 'Garabağ Zaferi Kutlama Programı' düzenlenecek.
Azerbaycan'ın topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardığı Garabağ Zaferinin birinci yılı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Kars-Ardahan-Iğdır Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle düzenlenecek program ile kutlanacak. 26 Kasım Cuma günü saat 19. 30'da Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirilecek programda Kültür Bakanlığı Ses Sanatçısı Yılmaz Yıldırım, Azerbaycan Halk Sanatçısı Aytennur Gasimova, Orkestra Kars ile Kars Kafkas Halk Dansları ekibi sahne alacak. Ayrıca Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Garabağ'ın Türk dünyası açısından önemini anlatan bir konuşma gerçekleştirecek.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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