Gara şehitleri memleketlerine uğurlandı
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Gara şehitleri memleketlerine uğurlandı

10.02.2021 23:52 | Son Güncelleme: 10.02.2021 23:57
Gara şehitleri memleketlerine uğurlandı

TERÖR örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal-2 harekatında şehit olan Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan, Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

TERÖR örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal-2 harekatında şehit olan Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan, Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat 2021 günü saat 02.55'ten itibaren başlatılan Pençe Kartal-2 harekatında Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Şehit olan askerler için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Vali Ali Hamza Pehlivan, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Jandarma Komutanı Albay Taner Bilican, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'un katılımıyla yapılan törende Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'ın katıldığı törende şehitlerin özgeçmişleri okunup, dua edildi. Törenin ardından şehitleri naaşı, toprağa verilmek üzere memleketleri Ankara'ya gönderildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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