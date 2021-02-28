Gara şehidinin diploması ailesine teslim edildi
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Gara şehidinin diploması ailesine teslim edildi

28.02.2021 10:04 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:08
Gara şehidinin diploması ailesine teslim edildi

IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden biri olan Er Sedat Sorgun'un üniversite diploması ailesine teslim edildi.

IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden biri olan Er Sedat Sorgun'un üniversite diploması ailesine teslim edildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü'nden 2013 yılında mezun olan ve daha sonra Van'da vatani görevini yapan Er Sedat Sorgun, 2015 yılında izin alarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden memleketi Erzurum'a dönüş yolunda Diyarbakır Lice'de yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. O günden itibaren kendisinden haber alınamayan Sorgun'un acı haberi 14 Şubat'ta Gara'dan geldi. PKK'lı teröristlerin Gara'daki mağara katlettiği 13 kişiden biri olduğu belirlenen şehit Sorgun'un acı haberi, askeri yetkililer tarafında merkez Yakutiye ilçesindeki Rabiaana Mahallesi 2'nci Manoyla Sokak TOKİ konutları B3 blokta oturan ailesine verildi.

Küçük yaşta annesini kaybeden ve üvey annesi Aynur Sorgun'un büyüttüğü Sedat Sorgun'un cenazesi Erzurum'a getirildi. Baba Nihat Sogun'un 4 erkek çocuğundan ikincisi olan şehit Sedat Sorgun'un naaşı 15 Şubat günü merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'ne düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Erzurum'da erkek kuaförü olarak çalışan baba Nihat Sorgun, oğlunun fotoğrafını öpüp tabuta sarılarak gözyaşı döktü.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, beraberinde Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Semih Okyar ile bilirlikte Erzurum'daki Şehit Sedat Sorgun'un ailesini ziyaret etti. Erzincan Valisi Mehmet Makas da Sorgun ailesine taziye dileklerini telefonla iletti. Ziyarette Rektör Levent, 2013 yılında üniversiteden mezun olan Sedat Sorgun'un diplomasını baba Nihat Sorgun'a teslim etti. Sorgun ailesini son Başbakan Binali Yıldırım da telefonla görüşerek acılarını paylaştı ve Şehit Sedat Sorgun'un gönüllerde yaşayacağını belirtti.Baba Nihat Sorgun, Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Semih Okyar'a  teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Oğlum vatani görevini Van'da yapıyordu. 2015 yılında izin alarak Şanlıura'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan teyzesi Halime Şehitoğlu'nu ziyaret ettikten sonra memleketi Erzurum'a dönerken Diyarbakır Lice'de yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. O günden itibaren kendisinden haber alamadık. Her gün gelecek diye bekledim. Ama hacı haber Gara'dan geldi. Allah kimseye evlat acı yaşatmasın. Oğlum bu diplomasını ondan geriye kalan hatırlarla birlikte bir ömür boyu saklacağım."


Gara şehidinin diploması ailesine teslim edildi
Gara şehidinin diploması ailesine teslim edildi
Gara şehidinin diploması ailesine teslim edildi
Gara şehidinin diploması ailesine teslim edildi
Gara şehidinin diploması ailesine teslim edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

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