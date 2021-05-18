Gara şehidinin babası: Oğlumuza doğum günü hediyesi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gara şehidinin babası: Oğlumuza doğum günü hediyesi oldu

Gara şehidinin babası: Oğlumuza doğum günü hediyesi oldu
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gara'da 13 kişinin şehit edilmesi talimatını veren, PKK'nın sözde 'Suriye sorumlusu', 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirildiğini duyurmasının ardından şehit Piyade Er Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, "Dün oğlumun...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gara'da 13 kişinin şehit edilmesi talimatını veren, PKK'nın sözde 'Suriye sorumlusu', 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirildiğini duyurmasının ardından şehit Piyade Er Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, "Dün oğlumun doğum günüydü. Bu haber, oğluma en güzel hediye oldu" dedi.

Kabine Toplantısı'nın ardından dün açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın sözde 'Suriye sorumlusu', 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terör örgütünün sözde 'yönetici' kadrosunda yer alan ve bir dönem örgütün 'Suriye genel sorumlusu' olan Halef El Muhammed'in, şubat ayında Gara'da 13 sivilin şehit edilmesi talimatını da verdiği duyuruldu. Gara şehidi Piyade Er Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül ve babası Şevket Altıntaş, aldıkları bu haberle bir nebze olsun mutlu olduklarını söyledi.

'İNŞALLAH PKK TAMAMEN BİTECEK'Şehit babası Şevket Altıntaş, "Dün oğlumun doğum günüydü. Bu haber, oğluma en güzel hediye oldu. Çocuklarımız 6 yıl boyunca işkenceye maruz kaldılar. Bunların şahadetine sebep olan mahlukatın, oğlumun doğum gününde etkisiz hale getirilmesi, bizi ayrı mutlu etti. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Süleyman Soylu'dan daha büyük müjdeler bekliyoruz. İnşallah bu başarılar devam edecek. Oğlumun şahadetinden sonra bu kadar sevinebilir miydim, bilmiyorum ama bu haber bizi sevindirdi" diye konuştu.

PKK terör örgütünün tamamen bitmesini isteyen şehit annesi Songül Altıntaş ise "Oğlumuz şehit olduğundan beri ilk defa yüzümüz güldü. Az da olsa tebessüm edebiliyoruz. Bu müjdenin verilmesinin ardından çok mutlu olduk. İnşallah diğer PKK'lıların da tek tek ölüm haberini alırız. Dün oğlumun doğum günüydü ve devletimiz bize doğum günü hediyesi verdi. Çok mutlu olduk. İnşallah PKK tamamen biter ve daha da mutlu oluruz" dedi. 


Gara şehidinin babası: Oğlumuza doğum günü hediyesi oldu
Gara şehidinin babası: Oğlumuza doğum günü hediyesi oldu
Gara şehidinin babası: Oğlumuza doğum günü hediyesi oldu
Gara şehidinin babası: Oğlumuza doğum günü hediyesi oldu
Gara şehidinin babası: Oğlumuza doğum günü hediyesi oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Suriye'de ABD ordusu araçlarını taşladı (2)
Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Suriye'de ABD ordusu araçlarını taşladı (2)
Son dakika haberleri: Erdoğan: '(PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin) Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu...
Son dakika haberleri: Erdoğan: "(PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin) Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu...
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Sergey Lavrov Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Ceyda Düvenci Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gara şehidinin babası: Oğlumuza doğum günü hediyesi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 12:43:20. #1.14#

title