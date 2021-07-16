GARA ŞEHİDİNİN ANNESİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
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GARA ŞEHİDİNİN ANNESİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileleri, eylemlerinin 683'üncü gününde, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerce şehit edilen er Adil Kabaklı'nın annesi Cennet Kabaklı ziyaret etti.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileleri, eylemlerinin 683'üncü gününde, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerce şehit edilen er Adil Kabaklı'nın annesi Cennet Kabaklı ziyaret etti.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 683 gündür devam eden eyleminde, Hacire Akar'ın yanı sıra en son Fatma Akkuş'un kızı Songül Akkuş'un teslim olmasıyla çocuklarına kavuşan aile sayısı, 25'e yükseldi.

'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM'

Usta birliğine giderken, 2015'te Tunceli- Pülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit edilen er Adil Kabaklı'nın Gaziantep'te yaşayan annesi Cennet Kabaklı, evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi. Ziyarette konuşan Kabaklı, 1,5 yıl boyunca oğlu için HDP binası önünde eylem yaptığını hatırlatarak, "Oğlum için gelmiştim. Ne yazık ki oğlumu alamadım. Hain PKK tarafından Gara'da 6 yıl tutuldu daha sonra 13 asker ve polisimizle beraber şehit ettiler. Allah onları yok etsin. O hainlerin inşallah sonları gelir. Buradaki annelere ve babalara destek için geldim. İnşallah bu acıları son olur, herkes annesine ve babasına kavuşur. İnşallah 'terör örgütü' diye bir şey kalmaz. Bundan sonra anne ve babaların yüreği yanmaz. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Oğlum benim gururum ve şerefim. Bir Adil şehit olur, bin Adil doğar. Onlar utansın ve yok olsun" diye konuştu.

Açıklamanın ardından aileler, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Türk, Kürt kardeştir; HDP kalleştir' sloganları attı.

GARA ŞEHİDİNİN ANNESİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
GARA ŞEHİDİNİN ANNESİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
GARA ŞEHİDİNİN ANNESİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
GARA ŞEHİDİNİN ANNESİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
GARA ŞEHİDİNİN ANNESİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
GARA ŞEHİDİNİN ANNESİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
GARA ŞEHİDİNİN ANNESİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
GARA ŞEHİDİNİN ANNESİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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GARA ŞEHİDİNİN ANNESİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET - Haberler
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