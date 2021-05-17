Gara Şehidinin annesi: "Bir nebzede olsa içimize su serpildi"
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Gara Şehidinin annesi: "Bir nebzede olsa içimize su serpildi"

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ - Haberler | Güncel

Gara Şehidinin annesi: "Bir nebzede olsa içimize su serpildi" Gara Şehidi Astsubay Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey, PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin öldürüldüğü haberinin bir nebze olsun kendilerini rahatlattığını söyledi.

Gara Şehidinin annesi: "Bir nebzede olsa içimize su serpildi"

MALATYA - Gara Şehidi Astsubay Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey, PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin öldürüldüğü haberinin bir nebze olsun kendilerini rahatlattığını söyledi.

PKK terör örgütü Gara'da alı koyduğu 13 Türk askerini Şehit etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 13 Şehidimizin infaz emrini verenlerden biri olan aynı zamanda PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin MİT'in Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyon ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Malatyalı şehit Jandarma Personel Astsubay Semih Özbey'in ailesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberini televizyon ekranlarından aldı.

"Devletimiz, hepsini teker teker inlerinden çıkarıp leşlerini serecektir"

Şehit Semih Özbey'in babası Gürsel Özbey, aldıkları haberin bir nebze de olsa kendilerini rahatlattığını belirterek "Acımızı dindirecek hiçbir şey yok ama bu haber bir nebze olsa da biraz ferahlık veriyor. Ben sayın sayın Bakanım Süleyman Soylu'yla birlikte Cumhurbaşkanımızı ziyarete gittiğimde bütün dağ kadrosunun, elebaşlarının hepsinin ölmeden benim rahat edemeyeceğimi söylemiştim. İnşallah bunun arkası gelecek. Kötülüğün sonu yok. Bizim çocuklarımız mazlumdu. Kendi ellerindeydiler. Neden bunu yaptılar, yapmamaları lazımdı. Bu b ize yapılan en büyük darbe, en büyük haksızlıktır. Biz buna üzülüyoruz. Tabi ki Devletimiz gereğini yapacaktır. Hepsini teker teker inlerinden çıkarıp leşlerini serecektir. Ben buna inanıyorum. Devletime güveniyorum. Var olsun Türkiye Cumhuriyeti, var olsun milletimiz. Devamı da inşallah gelecektir, bizim beklentimiz o. Bizim acımızı bunlar bir nebze azaltacaktır ama inşallah sonu gelecektir. Terör örgütü sonsuza kadar milletin sırtından kurtarılacaktır, diye ümit ediyorum" dedi.

"Bir nebzede olsa içimize su serpildi ama inşallah kökleri gelir"

Şehit Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey, Gara'da evladını Şehit eden teröristlere tepki göstererek "Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Çocuklarımızın ölümüne sebep olan teröristlerden birsinin öldürüldüğünü açıkladı. Bir nebzede olsa içimize su serpildi ama inşallah kökleri gelir. Benim çocuğumun hiçbir günahı yoktur. Hiçbir suçu yoktu. Benim çocuğum sadece kendi ekmeğinin peşindeydi. Bize bunları yaşatanlara ben sürekli beddua ediyorum. inşallah hepsinin kökü gelir. Bunlar Müslüman değiller, bunlar Amerika'nın İngiltere'nin uşakları. Sağolsun, Cumhurbaşkanımızı rabbim başımızdan eksik etmesin. İnşallah bunların sonları gelir. Bütün anne, babaları böyle sızlatmakla ellerine bir şey geçmeyecek. Onlar en sonunda kedi eştikleri kuyuya düşecekler, inşallah cehennemde yanacaklar. Bizim çocuklarımızda rabbimin izniyle Şehit oldular, Cennette olacaklar. O zamanda biz onlara güleceğiz orada. Ama hakkımızı da orada alacağız. Çocuğumda bende hakkımızı orada alçağız" şeklinde konuştu.

Gara Şehidinin annesi: 'Bir nebzede olsa içimize su serpildi'
Gara Şehidinin annesi: 'Bir nebzede olsa içimize su serpildi'
Gara Şehidinin annesi: 'Bir nebzede olsa içimize su serpildi'
Gara Şehidinin annesi: 'Bir nebzede olsa içimize su serpildi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ

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