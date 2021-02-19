GARA OPERASYONU TÜRKİYE'DE SİYASETİ NASIL ETKİLEYECEK?

Destek Olmak İçin > http://bit.ly/cuneytozdemirdestek

—

Gara'dan sonra Türkiye siyaseti ne yöne evrilecek? Devlet Bahçeli başta olmak üzere siyasilerin açıklamları neye işaret ediyor? 30 yıldır hiç bir şeyi değiştiremedik mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasında neler farklı olsa daha iyi olurdu? Süleyman Soylu ve Hulusi Akar bugün hangi parti liderlerini ziyaret edecek? Aralarında il ve ile başkanlarının da bulunduğu kaç HDP'li göz altına alındı? Bugün toplanacak Bilim Kurulu'ndan hangi kararlar çıkması bekleniyor? Yayınımıza bağlanan Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper; salgına karşı verdikleri mücadeleyi anlattı. Sonrasında yayınımızda konuk ettiğimiz Pınar Gültekin davası avukatlarından Rezan Epözdemir; davada son durumu aktardı. Dün de haberini yaptığımız Nusret reklamı kaldırıldı, İBB'den ne açıklama geldi? Elon Musk, bu sefer attığı tweet ile hangi sanal paranın değerini düşürdü? Google, hangi ülkeye 1.1 milyon euro ceza kesti? ClubHouse'da dün akşam ne konuşuldu? Cüneyt Özdemir, son dakika gelişmelerini yorumlamaya devam ediyor.

—

Tüm Videolar > http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar

Yeni Videoları Kaçırmamak İçin > http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube

—

Sosyal Medya >

https://instagram.com/cuneytozdemir

https://twitter.com/cuneytozdemir

—

#cuneytozdemir

Kaynak: DailyMotion.com