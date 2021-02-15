Gara olayı nedir? Gara şehitleri kimlerdir? Gara operasyonu detayları...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yürütülen askeri operasyonda 13 Türk vatandaşının cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Peki, Gara olayı nedir? Gara operasyonu ne zaman başladı, ne zaman bitti? Gara şehitleri kimlerdir? Gara operasyonu detayları...

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, rehinelerin ölü bulunduğu mağaraların krokilerini basınla paylaştı. Gara olayı nedir? Gara operasyonu ne zaman başladı, ne zaman bitti? Gara şehitleri kimlerdir? Gara operasyonu detayları...

GARA OLAYI NEDİR?

Akar "Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise 13 kişinin hava saldırıları sonucu öldüğü yönündeki iddiaların "yalanca ve alçakça bir provokasyon" olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan cenazeleri teşhis eden bir ailenin, oğullarının kafasında bir kurşun yarası olduğunu gördüğünü söyledi.

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Sosyal medya platformlarında 'Esir kampını Türkiye bombaladı' ve benzeri şekilde paylaşımlar" ile kaçırılan kişilerin görüntülerini yayınlayanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

-Ajanslar, HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında da paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldığını aktarıyor.

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan, aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" ifadelerini kullandı.

Operasyona katılan üç asker hayatını kaybetti

Bugün bir açıklama yapan Hulusi Akar da "Keşke 13 vatandaşımızı oradan sağ salim çıkarabilseydik. Ancak alçaklar, caniler, bu silahsız masumları yaptıkları katliamla şehit ettiler" dedi.

Akar operasyonda barınak, sığınak, mühimmat depoları ve karargahların tahrip edildiğini söyledi, "Kara operasyonunun başlangıcında 3 kahraman personelimiz şehit olmuş, 3 personelimiz de yaralanmıştır" dedi. Akar bu operasyon için askerlere model arazide özel eğitimler verildiğini de ekledi.

Milli Savunma Bakanlığı, bir video ile operasyon görüntülerini yayınladığı paylaşımda, öldürülen PKK'lı sayısını 53 olarak açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri 10 Şubat'ta Gara'da PKK'nın kontrolü altındaki noktalara yönelik Kartal Pençe-2 adlı bir harekat başlatmıştı.

Hayatını kaybeden Türk vatandaşları kim?

Hayatını kaybeden 13 kişinin naaşı Malatya Adli Tıp Kurumu'na getirildi, cenazelerin tespiti için aileler Malatya'ya çağrıldı.

Malatya Valisi Baruş bugün düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybeden 13 kişiden 10'unun kimliğinin tespit edildiğini duyurdu.

GARA ŞEHİTLERİ

1- Uzman Çavuş Hüseyin Sarı (2015 yılında kaçırıldı)

2- Polis Memuru Sedat Yabalak (2015 yılında kaçırıldı)

3- Astsubay Çavuş Semih Özbey (2015 yılında kaçırıldı)

4- Er Adil Kabaklı (2015 yılında kaçırıldı)

5- Er Süleyman Sungur (2015 yılında kaçırıldı)

6- Er Müslüm Altıntaş (2015 yılında kaçırıldı)

7- Sözleşmeli Er Sedat Sorgun (2015 yılında kaçırıldı)

8- Aydın Köse (2015 yılında kaçırıldı)

9- Muhammet Salih Kanca (2015 yılında kaçırıldı)

10- Polis Memuru Vedat Kaya (2016 yılında kaçırıldı)

11- Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci (2016 yılında kaçırıldı)

12- Uzman Çavuş Ümit Gıcır (2016 yılında kaçırıldı)

13- Kimliği henüz tespit edilemedi.

Malatya Valisi Baruş ailelere başsağlığı diledi

Bu kişilerin 2015 ve 2016 yılları arasında PKK tarafından kaçırılan ve "yıllar boyunca Irak'ın farklı bölgelerinde gezdirilen kişiler" olduğunu söyleyen Baruş, Malatya Adli Tıp'ta yürütülen çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilenleri şöyle açıkladı:

"13 Ağustos 2015'te Diyarbakır Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı hava savunma uzman çavuş Hüseyin Sarı.

"28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum ilinden ailesiyle birlikte dönerken Diyarbakır-Lice-Bingöl yol ayrımında alıkonulan Mersin nüfusuna kayıtlı, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sedat Yabalak.

"18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan yolunda alıkonulan, Malatya nüfusuna kayıtlı, Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Semih Özbey.

"2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı er Adil Kabaklı.

"24 Temmuz 2016 tarihinde Lice ilçesinde ailesiyle birlikte yolda seyir halindeyken alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Vedat Kaya.

"15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli er Süleyman Sungur.

"21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca karayolunda alıkonulan, Eskişehir nüfusuna kayıtlı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman erbaş Mevlüt Kahveci.

"2 Ekim 2015'te Tunceli-Pülümür yolunda alıkonulan, Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı, Erzincan'daki birliğine gitmek üzere yola çıkmış olan topçu er Müslüm Altıntaş.

"Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Aydın Köse ve Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Muhammed Salih Kancı."

Siyasetçilerden tepkiler

Hayatını kaybedenlere rahmet dileyen MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından bir başsağlığı mesajı paylaştı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise konuyla ilgili TBMM'de verdiği soru önergelerinin yanıtsız kaldığını açıkladı. Bakan "Boş naraları bir kenara bırakın da yıllardır niçin hiçbir şey yapmadınız bunun hesabını verin!" dedi.

Konuyla ilgili bir yazılı açıklama yapan HDP, ailelerin durumunu daha önce TBMM gündemine taşıdıklarını fakat çabalarının yanıtsız bırakıldığını söyledi.

HDP "Ne yazık ki, görevlilerinin yaşam ve özgürlüğü için üzerine düşen diplomatik ve insani sorumlulukları üstlenmekten kaçınan iktidar, maksadı ve hedefi belirsiz bir askeri operasyon ile yaşamlarını riske attığı ve sonunda ailelerine naaşlarını teslim ettiği kayıpların sorumluluğunu, bu süreçte daima ailelerin yanında durmuş olan partimize yükleme çabasına girişmektedir. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez" ifadelerini kullandı ve AKP'nin HDP'den hesap sormaktansa kayıpların ailelerine ve topluma hesap vermesi gerektiğini söyledi.

HDP, ulusal ve uluslararası insan hakları örgütlerini bu olayı araştırmak üzere harekete geçmeye çağırdı ve PKK'ya da ellerinde tuttukları herkesi serbest bırakma çağrısı yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "PKK cinayetlerini lanetlemek yerine, güvenlik güçlerimizi suçlayanların caniliği tescillidir" paylaşımında bulundu.

Azerbaycan lideri İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir başsağlığı mesajı gönderdi. Aliyev "Sivillere yönelik bu korkunç terör eyleminden son derece öfkeliyiz ve terörizmin tüm tezahürlerini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.