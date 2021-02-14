Gara nerede, hangi ülkede bulunuyor? Gara bölgesi nerede yer alıyor? Gara bölgesi haritadaki yeri neresi?

Pençe Kartal-2 Harekatı'nın gerçekleştiği Gara hangi ülkede? Gara bölgesi neresi? Gara hangi ülkede bulunuyor? Gara bölgesi haritadaki yeri neresi? Gara bölgesi ile ilgili bilgiler haberimizde.

Terör örgütü PKK, Gara'da bulunan mağarada 13 vatandaşımızı şehit ederken, tüm Türkiye'nin ciğeri yandı. Olayın ardından başlatılan operasyonla PKK'ya ağır bir darbe vuruldu ve onlarca terörist öldürüldü. Malatya Valisi Aydın Baruş olayla ilgili olarak açıklama yaptı. Peki, Gara nerede, Gara bölgesi hangi ülkede bulunuyor? Haritadaki yeri

GARA BÖLGESİ NEREDE? HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Gara bölgesi, Irak'ın kuzeyinde bulunmaktadır. Türkiye sınırından yaklaşık 40 km uzaklıkta yer almaktadır.

Irak'ın Kuzeyinde bulunan ve dağlık bir araziye sahip olan Gara bölgesi, Türkiye sınırından yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta. Gara Dağı, Kandil Dağı'na uzak olmasına rağmen arazinin dağlık olması sebebiyle terör örgütü PKK'nın kalbi olan Kandil Dağı kadar önemli ve stratejik bir konuma sahip.

Gara bölgesinin haritadaki yerine aşağıdan bakabilirsiniz:

"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TOPLAM TERÖRİST SAYISI 53 OLDU"

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu" denildi.