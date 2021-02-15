Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Aydın Köse için cenaze töreni düzenlendi (1)
Şehit Aydın Köse için düzenlenen tören Törene katılanlar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görüntüsü Cenaze aracının gelişi ŞEhit yakınları Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutun omuzlarda taşınması ADIYAMAN - Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK...
Şehit Aydın Köse için düzenlenen tören
Törene katılanlar
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görüntüsü
Cenaze aracının gelişi
ŞEhit yakınları
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutun omuzlarda taşınması ADIYAMAN - Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Aydın Köse için tören düzenlendi. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül