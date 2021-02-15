Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Aydın Köse için cenaze töreni düzenlendi (1)
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Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Aydın Köse için cenaze töreni düzenlendi (1)

15.02.2021 11:04 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:09

Şehit Aydın Köse için düzenlenen tören Törene katılanlar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görüntüsü Cenaze aracının gelişi ŞEhit yakınları Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutun omuzlarda taşınması ADIYAMAN - Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK...

Şehit Aydın Köse için düzenlenen tören

Törene katılanlar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görüntüsü

Cenaze aracının gelişi

ŞEhit yakınları

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutun omuzlarda taşınması ADIYAMAN - Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Aydın Köse için tören düzenlendi. (1)

Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Aydın Köse için cenaze töreni düzenlendi (1)
Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Aydın Köse için cenaze töreni düzenlendi (1)
Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Aydın Köse için cenaze töreni düzenlendi (1)
Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Aydın Köse için cenaze töreni düzenlendi (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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