Gara'da MİT operasyonu; 2 terörist etkisiz hale getirildi
IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK/KCK mensubu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK/KCK mensubu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara alanında faaliyet gösteren 2 PKK/KCK mensubunu tespit etti. 2 terörist, MİT'in bugün düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı