Gara'da MİT operasyonu; 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Gara'da MİT operasyonu; 2 terörist etkisiz hale getirildi

Gara'da MİT operasyonu; 2 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK/KCK mensubu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK/KCK mensubu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara alanında faaliyet gösteren 2 PKK/KCK mensubunu tespit etti. 2 terörist, MİT'in bugün düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı
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