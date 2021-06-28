Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin Türkiye'de eylem planladığı belirlendi
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Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin Türkiye'de eylem planladığı belirlendi

Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin Türkiye'de eylem planladığı belirlendi
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen 3 teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan, sözde "özel güç yapılanması" içinde faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen 3 teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan, sözde "özel güç yapılanması" içinde faaliyet gösterdiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dün Irak'ın kuzeyindeki Gara'da, TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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