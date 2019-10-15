Gara bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden operasyona ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği duyuruldu.