Gara Bölgesi'nde neler oluyor? Pençe Kartal - 2 harekatı nedir?
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Gara Bölgesi'nde neler oluyor? Pençe Kartal - 2 harekatı nedir?

11.02.2021 06:06 | Son Güncelleme: 11.02.2021 06:10
Gara Bölgesi'nde neler oluyor? Pençe Kartal - 2 harekatı nedir?

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün gece saat 02.55'te Gara Bölgesi'nde Pençe Kartal Harekatını başlattı. Gara Bölgesi'nde neler oluyor? Pençe Kartal - 2 harekatı nedir?

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün gece saat 02.55'te Gara Bölgesi'nde PKK'ya karşı Pençe Kartal Harekatını başlattı. Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesi'nde yapılan Pençe Kartal 2 harekatında PKK ağır kayıplar verdi. Gara Bölgesi'nde neler oluyor? Pençe Kartal - 2 harekatı nedir?

GARA BÖLGESİ'NDE NELER OLUYOR?

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün gece saat 02.55'te Irak'ın kuzeyinde Gara Bölgesi'nde PKK'ya karşı Pençe Kartal 2 Harekatını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen başarılı operasyonlar sonucunda ağır kayıplar veren terör örgütü PKK/KCK'nın, Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 10 Şubat 2021 günü saat 02.55'ten itibaren 'Pençe Kartal-2 Harekatı' düzenlendi. Operasyona devam edilmektedir" denildi.

Gara bölgesine başlatılan Pençe Kartal - 2 harekatında teröristlerle çıkan çatışma sonucunda iki asker şehit oldu ve dört asker yaralandı.

Haberin ardından Milli Savunma Bakanlığı yazılı olarak açıklamada bulundu. Milli Savunma Bakanlığ açıklamasında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz" dedi.

PENÇE KARTAL - 2 HAREKATI NEDİR?

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 10 Şubat 2021 günü saat 02.55'ten itibaren 'Pençe Kartal-2 Harekatı'na denmektedir.

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