Gar yolunda çalışmalar son sürat
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gar yolunda çalışmalar son sürat - Haber
Bahçelievler Mahallesi, Balıkesir, Gündoğan, Çınar, Güncel

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Balıkesir'in Bahçelievler Mahallesi, Gündoğan Mahallesi ve Vasıf Çınar Caddesi'nin trafiğini büyük ölçüde rahatlatması amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 800 metrelik alternatif tren garı yolu, çevre düzenlemeleri ve dönel kavşak çalışmaları tamamlanmasının ardından...

10.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:12
Gar yolunda çalışmalar son sürat

Balıkesir'in Bahçelievler Mahallesi, Gündoğan Mahallesi ve Vasıf Çınar Caddesi'nin trafiğini büyük ölçüde rahatlatması amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 800 metrelik alternatif tren garı yolu, çevre düzenlemeleri ve dönel kavşak çalışmaları tamamlanmasının ardından kısa bir süre sonra trafiğe açılacak.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Gar Bölgesinde başlattığı alternatif yol çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak için şehrin bir çok bölgesinde şerit genişletme ve yeni yol yapım çalışmaları Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca sürdürülüyor. Ocak ayında tren garı bölgesinde başlatılan çalışmaların neticesinde; 20 metre genişliğinde çift geliş gidişli yola 800 metre sıcak asfalt atıldı, tretuvar çalışmalarının sürdürüldüğü yola Cengiz Topel Caddesi tarafına da dönel kavşak yapım çalışmaları tamamlanmasının ardından Mustafa Tekmeci Meydanı'nda dönel kavşak çalışması başlatılacak. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çevre düzenlemesi ve bitkilendirme çalışmaları da devam ediyor. Yol, elektrik direklerinin takılması ve güvenlik amaçlı konulacak olan korkulukların ardından kısa bir süre sonra araç trafiğine açılacak.


Araçlar sinyalizasyona takılmayacak


Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı ile başlatılan 800 metrelik tren garı yolunun trafiğe açılması sayesinde; Bahçelievler Mahallesi'nden Devlet Hastanesi ve Paşaalanı Mahallesi istikametine giden sürücüler artık daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşım sağlayacak. Yeni yol sayesinde Vasıf Çınar Caddesi üzerinde yoğunlaşan trafik daha da azalacak.


Tarihi binalar restore edilecek


Bu alanda bulunan üç adet tarihi yapı restorasyon yapılarak kütüphane, sanat galerisi şehrin ihtiyacına göre halkın kullanımına açılacak. Yine bu alana yaklaşık bin araçlık otopark alanı oluşturulacak. Restorasyon yapılan binaların çevresinde de sosyal donatı alanları yapılarak halkın hizmetine açılacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi Haber
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Sadi Konuk Muhterem Nur Berkay Şahin
Spor Tamer Tuna Adem Büyük İsmail Kartal Fernando Muslera Fatih Karagümrük
Daha Fazla Kadın Petrol İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Gar yolunda çalışmalar son sürat - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 14:03:16. #1.15#