Gar yolu yeşile büründü
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Gar yolu yeşile büründü

Gar yolu yeşile büründü
05.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:57

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından şehir merkezinde ulaşıma nefes aldıracak alternatif gar yolunda bitkilendirme çalışmaları tamamlanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından şehir merkezinde ulaşıma nefes aldıracak alternatif gar yolunda bitkilendirme çalışmaları tamamlanıyor. Gar yolu; çınar, ıhlamur, diş budak ağacı, sedir ağacı, dicle hatmi ağacı, kurtbağrı, leylandi çit bitkileri, abelia, nandina, taflan, helezon mavi servi ile güzel bir görünüme kavuştu.

Bahçelievler Mahallesi, Gündoğan Mahallesi ve Vasıf Çınar Caddesi'nin trafiğini büyük ölçüde rahatlatması amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gar bölgesinde başlatılan alternatif yol, peyzaj çalışmalarıyla son halini alıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı ile şehirde birçok noktada şehir içi trafiğin rahatlatılması amacıyla yol genişletme ve dönel kavşakların teknik çalışmaları bir yandan devam ederken bir yandan da Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından da bitkilendirme çalışmalarıyla estetik bir görünüme kavuşuyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol önümüzdeki günlerde trafiğe açılacak.

Gar yolu yeşile büründü

Cengiz Topel Caddesi ile Gümüşçeşme Mahallesi'ndeki Mustafa Tepmeci Meydanı'nı birbirine bağlayan Devlet Demir Yollarının hemen arkasında bulunan ve 726 metrelik alanda 20 metre genişliğinde çift geliş gidişli yolda; bisiklet yolu, yol çizgileri, levhalama, aydınlatma direklerinin montajı, kilit parke, bordür işlemleri otomatik sulama sistemi tesisatı montajı gerçekleştirildi. Çınar, ıhlamur, diş budak ağacı, sedir ağacı, dicle hatmi ağacı, kurtbağrı, leylandi çit bitkileri, abelia, nandina, taflan, helezon mavi servi ile yol güzel bir görünüme kavuştu.

Sürücüler sinyalizasyona takılmayacak

Yolun trafiğe açılmasıyla birlikte; Bahçelievler Mahallesi'nden Devlet Hastanesi ve Paşaalanı Mahallesi istikametine giden sürücüler artık sinyalizasyon sistemlerine takılmadan daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşım sağlayacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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