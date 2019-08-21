Gar saldırganı Durmaz'ın yargılandığı dava

21.08.2019 16:32

Ankara Garı patlaması davasından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve DEAŞ'ın sözde "Gaziantep emiri" Yunus Durmaz'ın kardeşi Hacı Ali Durmaz'ın "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Durmaz ile tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlantı kurulurken avukatı ise salonda hazır bulundu.

Suçlamalara ilişkin diyecekleri sorulan sanık avukatı, müvekkilinin gar patlaması davasından yargılanarak mahkum edildiğini, mevcut dava ile sanık Durmaz hakkında mükerrer yargılama yapıldığını söyledi.

Savunması sorulan Durmaz, DEAŞ'ın sözde "Gaziantep emiri" Yunus Durmaz'ı yakalamak için düzenlenen polis operasyonunda ağabeyinin üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu 3 polisin yaralandığını kendisine de bu olay nedeniyle polislere yönelik "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçunun isnat edildiğini belirtti.

Patlama sırasında kendisinin de aynı evde bulunduğunu ve hayati tehlike geçirdiğini ileri süren Durmaz, "Benim patlayıcılardan haberim yoktu. Akşam saatlerinde eve poşetler içinde bir şeyler getirdiler. Ağabeyim Durmaz'a, 'Bunlar ne?' diye sordum. Bana, 'Seni ilgilendirmez.' dedi. İçinde ne olduğunu bilmiyordum. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Ara karar

Savunmanın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Buna göre, olayla ilgili bilgi ve belgelerin Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinden istenilmesine ve Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Davanın görülmesine 16 Ekim'de devam edilecek.

101 kez ağırlaştırılmış müebbet

10 Ekim 2015'te Ankara Tren Garı'nda düzenlenen ve 2'si saldırgan 102 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısına ilişkin dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü.

Mahkeme heyetince 3 Ağustos 2018'de açıklanan kararda, aralarında Hacı Ali Durmaz'ın da olduğu 9 sanık, "anayasal düzeni ihlal" suçundan 1'er, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA