Gar saldırganı Durmaz'a hakkındaki ikinci davada 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Gar saldırganı Durmaz'a hakkındaki ikinci davada 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemi - Haberler
Ali Durmaz, Güncel

Gar saldırganı Durmaz'a hakkındaki ikinci davada 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemi

Ankara Garı'ndaki bombalı terör saldırısına ilişkin davada 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen, DEAŞ'ın sözde "Gaziantep emiri" Yunus Durmaz'ın kardeşi Hacı Ali Durmaz'ın "ruhsatsız silah ve mermi bulundurmak, taşımak", "izinsiz olarak patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek...

26.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:52
Gar saldırganı Durmaz'a hakkındaki ikinci davada 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemi

Ankara Garı'ndaki bombalı terör saldırısına ilişkin davada 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen, DEAŞ'ın sözde "Gaziantep emiri" Yunus Durmaz'ın kardeşi Hacı Ali Durmaz'ın "ruhsatsız silah ve mermi bulundurmak, taşımak", "izinsiz olarak patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapse çarptırılması talep edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Durmaz ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Önceki celse ilgili makamlardan istenen bilgi ve belgelerin okunması ve sanık Durmaz'ın ek savunmalarının alınmasının ardından duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Buna göre, Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, sanık Durmaz'ın DEAŞ'ın sözde "Gaziantep emiri" Yunus Durmaz'ın kardeşi olduğu ve örgütte birlikte hareket ettiklerinin belirlendiğini kaydetti.

Gümüş, Durmaz'ın, gar saldırısı davasında da hüküm giydiğini anımsattı.

Savcı Gümüş, Yunus Durmaz'ın yakalanması için düzenlenen polis operasyonu sonrası evde yapılan incelemede örgüt faaliyetlerinde kullanılmak üzere "vahim nitelikte ruhsatsız silah, çok sayıda mermi, patlayıcı, ve bomba ile paklayıcı yapımında kullanılan kimyasal madde" ele geçirildiğini belirtti ve Hacı Ali Durmaz'ın bu suçlardan da sorumlu olduğunu bildirdi.

Savcı, sanık Durmaz'ın, "ruhsatsız silah ve mermi bulundurmak, taşımak" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar, "izinsiz olarak patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçundan 4 yıl 6 aydan 12 yıla kadar olmak üzere 16 yıl 6 aya kadar hapse mahkum edilmesini istedi.

Mütalaada, Durmaz'ın, operasyon öncesi evden ayrılarak çatışmaya girmediği ve patlayıcıların yerini bildirdiği, polislerin yaralanmasından sorumlu tutulamayacağı belirtilerek, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan beraatine karar verilmesi talep edildi.

"Anayasal düzeni ihlal" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamaları yönünden de Durmaz'ın, gar saldırısına ilişkin ana davadan bu suçlardan mahkumiyetine karar verildiğinden davanın reddi istendi.

Ara karar

Mütalaanın ardından diyecekleri sorulan sanık Durmaz, savunma için süre talebinde bulundu ve tahliyesini istedi.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanığın süre talebinin kabulüne, tahliye isteğinin ise reddine karar verildiğini açıkladı.

Davanın görülmesine 20 Mayıs'ta devam edilecek.

101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Durmaz, mevcut davada, DEAŞ'ın sözde "Gaziantep emiri" Yunus Durmaz'ı yakalamak için düzenlenen polis operasyonunda ağabeyinin üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu 3 polisin yaralanması nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "ruhsatsız silah ve mermi bulundurmak, taşımak", "izinsiz olarak patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek", "anayasal düzeni ihlal" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanıyor.

Ankara Garı'nda 10 Ekim 2015'te düzenlenen ve 2'si saldırgan 102 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısına ilişkin davada yargılanan Durmaz, 3 Ağustos 2018'deki karar duruşmasında "anayasal düzeni ihlal" suçundan bir, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100 kez olmak üzere 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Haberler
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı
'83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır' Haberler
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li genç çıktı Haberler
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li genç çıktı
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
'Biz de yardıma hazırız' diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti
TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti
Son Dakika: Soylu 'Ters bir şey söyleyeceğim belki' deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Son Dakika: Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu...
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in 'Virüs İranlılar için üretilmiş' açıklamasını yalanladı
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Akgül Demet Şener Muhterem Nur
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Polis Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: Gar saldırganı Durmaz'a hakkındaki ikinci davada 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 14:49:42. #1.15#
title