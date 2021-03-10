Gar katliamı davasında firari sanıkların yargılanmasına devam edildi

ANKARA Garı'nda, 10 Ekim 2015 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili, firari sanıklar ve tutuklu sanık Erman Ekici'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, 2017'de Suriye'de öldürüldüğü iddia edilen firari Muhammet Zana Alkan'ın eşi Büşra Ş.'yi tanık olarak dinledi.

Ankara 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, müşteki avukatları, bazı CHP ve HDP'li milletvekilleri ile saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları katıldı. Tutuklu sanık Erman Ekici, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Mahkeme, müşteki avukatlarının talebi sonrası bir önceki celsede verilen ara karar gereği Büşra Ş.'yi tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık Büşra Ş, "Beni Suriye'ye ilk eşim Mustafa Deniz Şahin götürdü. 2015 yılında eşim ölünce Muhammet Zana Alkan ile evlendirdiler. Sonra o da öldü. 2019 yılının Şubat ayında Türkiye'ye geldim. Suriye'de evden çıkmıyordum, ablamın çocuklarına bakıyordum. Ablamın eşi Emrah Şimşek de Suriye'de vefat etti" dedi. Sanık Erman Ekici'yi tanımadığını belirten Büşra Ş., Suriye'ye Gaziantep'ten gittiğini, dönerken de Şırnak'tan ülkeye giriş yaptığını söyledi.

GERGİNLİK SONRASI DURUŞMA ERTELENDİMahkeme başkanının sorularının ardından tanık Büşra Ş., müşteki avukatlarının sorularını yanıtladı. Tanık, eşi Alkan'ın öldüğünü nasıl öğrendiği yönündeki soruya, "PKK'dan birisi resmini çekmiş, Twitter'a atmış. Orada gördüm" dedi. Daha sonra tanığa, davanın sanıklarının fotoğrafları gösterildi. Tanık, gösterilen fotoğrafların tamamı için 'tanımıyorum' yanıtını verdi. Bu yanıtlar üzerine salondan, tanığa yönelik tepki sözleri sarf edildi. Mahkeme başkanının sessizlik uyarısı üzerine salondan bir kişi 'adalet istiyoruz' diye bağırdı. Bu kişinin dışarı çıkarılmasını isteyen mahkeme başkanı, salondaki tepkiler üzerine duruşmaya ara verdi. Aranın ardından salona giren heyet, bağıran kişinin salondan çıkarılmadığını öğrenince duruşmayı erteledi.ANA DAVADA KARAR 3 AĞUSTOS 2018'DE ÇIKMIŞTIKatliamla ilgili görülen ana davada karar 3 Ağustos 2018'de çıkmış, sanıklar Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç, 'anayasal düzeni ihlal' suçundan 1'er, '100 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı. Ayrıca bu sanıklar 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 10 bin 557'şer yıl hapisle cezalandırılmıştı. Mahkeme, sanıklardan bazılarına da terör örgütü yöneticiliği ve terör örgütü üyeliği suçlarından ceza vermişti.

Firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur'un dosyaları ayrılmış ve bu sanıkların yargılanmasına daha sonra başlanmıştı. Örgüt üyeliğinden ceza alan sanık Erman Ekici hakkında da ayrıca 'insanlığa karşı suç işlemek' suçundan dava açılmış, bu dava da dosya ile birleştirilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN