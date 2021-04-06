'Gar katliamı' davası kararında 2 sanık için bozma talebi
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'Gar katliamı' davası kararında 2 sanık için bozma talebi

Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN - Haberler | Güncel
'Gar katliamı' davası kararında 2 sanık için bozma talebi

YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Garı'nda, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili, yerel mahkemenin kararının, 2 sanık yönünden bozulması talebiyle tebliğname düzenledi.

YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Garı'nda, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili, yerel mahkemenin kararının, 2 sanık yönünden bozulması talebiyle tebliğname düzenledi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 19'u tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada Ağustos 2018'de karar verildi. 9 sanığa 'anayasal düzeni ihlal' suçundan 1'er, '100 kişiyi kasten öldürme' suçundan 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Aynı sanıklara ayrıca '391 kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 bin 557'şer kez hapis cezası verildi. Sanık Erman Ekici'nin 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme, söz konusu sanığın 100 kişiyi 'kasten öldürme' ve 391 kişiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından da tekrar yargılanmasına hükmetti. Sanık Yakup Yıldırım'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay, diğer sanıklara da değişen yıllarda hapis cezası verildi. Firari 16 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmedilirken, ölen sanık Mehmet Kadir Cabael hakkında açılan davanın ise düşürülmesine karar verdi. 

İSTİNAF, KARARI YERİNDE BULDU  Kararın ardından sanık avukatları ile müşteki avukatları kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf) taşıdı. Yaklaşık 1,5 yıl süren incelemenin ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi, tüm istinaf taleplerini reddederek, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı hukuka uygun buldu. Bunun üzerine müşteki avukatları dosyada delillerin eksik toplandığı, katliamın gerçek sorumlularının ortaya çıkarılmadığı gibi nedenlerle, sanık avukatları da verilen cezaların maddi delillere dayandırılmadığını ileri sürerek, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.YARGITAY TEBLİĞNAME DÜZENLEDİYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosya üzerinde yaptığı inceleme tamamlanarak tebliğname düzenlendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Erman Ekici ve Yakup Yıldırım'ın itirazlarını haklı bularak, kararın bu iki sanık yönünden bozulmasını talep etti. Diğer tüm sanık ve müştekilerin itirazlarının reddedilmesi gerektiği yönünde görüş bildiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kararı veren Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusu üzerine, dosyası ayrılan firari sanıklarla birlikte 'insanlığa karşı suç işleme' suçundan ayrıca yargılanan Erman Ekinci'ye 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan verilen cezanın fazla olduğu yönünde görüş bildirdi. Başsavcılık, bu ceza kurulmadan önce sanığın 'terör örgütü üyeliği' suçundan başka illerde de yargılandığı, dosyanın bu davalarla birleştirilmesi yönünde değerlendirilme yapılmadığı, mükerrer ceza verilme ihtimalinin de değerlendirilerek sanığa verilen 18 yıl hapis cezasının bozulmasını talep etti. Tebliğnamede, sanık Yakup Yıldırım'a verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası da dosyada inandırıcı delil bulunmadığı gerekesiyle fazla bulunarak, sanığa beraat verilmesi gerektiği yönünde görüş yer aldı.

Başsavcılık ayrıca Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'ne gönderdiği tebliğnamede, dosyanın duruşmalı görülmesini de talep etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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