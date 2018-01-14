Gaptarım ve Gapfood Fuarları 16 Ocak'ta Açılacak

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde yüksek katma değer, istihdam artışı, sürdürülebilir üretim ve kalkınmaya katkı sağlayacaktır" dedi.

Konukoğlu, 16-20 Ocak tarihlerinde düzenlenecek ve açılış törenine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katılacağı, GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile GAPFOOD Gıda Fuarı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, fuarın bölgede gıda ve tarım sektörlerine yön verecek önemde olduğunu söyledi.

Türkiye ve dünyanın en önemli ve stratejik sektörleri arasında yer alan gıda, tarım ve hayvancılık sektörünün doğru kitlelere ulaşmasında fuarların çok önemli yet tuttuğunu belirten Konukoğlu, "Bu sektörlere daha fazla destek verilmesi ve var olan desteklerin daha da artırılmasıyla verimlilik ve üretimin de artacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Katma değeri yüksek gıda ve tarım ürünleri üretimi ve ihracatının, pastadan daha çok pay alınması ve dolayısıyla bu sektörlerin geleceği açısından önem taşıdığına vurgu yapan Konukoğlu, "Gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde yüksek katma değer, istihdam artışı, sürdürülebilir üretim ve kalkınmaya katkı sağlar. Bunun için de teknoloji kullanımı ve Ar-Ge çalışmaları desteklenmeli" ifadelerine yer verdi.

GAPTARIM ve GAPFOOD Fuarları

GSO, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Gaziantep Ziraat Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri destekleriyle, 16-20 Ocak tarihleri arasında Akort Fuarcılık tarafından düzenlenecek fuarları, 250 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Ülkemizde istihdam alanı en geniş sektörler arasında yer alan gıda, tarım ve hayvancılık sektörünü bir araya getirecek fuarlara başta Gaziantep olmak üzere; Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Kocaeli, Mersin, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'dan 180 firma ve marka katılacak. - GAZİANTEP