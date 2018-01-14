Gaptarım ve Gapfood, 16 Ocak'ta Açılacak

Gaziantep'te düzenlenen Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) ve Gıda Fuarı (GAPFOOD), 16 Ocak'ta açılacak.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, 16-20 Ocak tarihlerinde Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenecek GAPTARIM ve GAPFOOD'un açılışı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katılımıyla yapılacak.

GSO, Gaziantep Ticaret Odası, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Gaziantep Ziraat Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin destekleriyle düzenlenen fuarları, 250 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Sektörü bir araya getirmesi beklenen fuarlara, başta Gaziantep olmak üzere, Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Kocaeli, Mersin, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'dan 180 firma ve marka katılacak.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GAPTARIM ve GAPFOOD'un bölgede gıda ve tarım sektörlerine yön verecek önemde olduğunu ifade etti.

Türkiye ve dünyanın en önemli ve stratejik sektörleri arasında yer alan gıda, tarım ve hayvancılık sektörünün, doğru kitlelere ulaşmasında fuarların çok önemli yer tuttuğunu belirten Konukoğlu, "Bu sektörlere daha fazla destek verilmesi ve var olan desteklerin daha da arttırılmasıyla verimlilik ve üretimin de artacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Konukoğlu, katma değeri yüksek gıda ve tarım ürünleri üretimi ve ihracatının, bu sektörlerin geleceği açısından önem taşıdığını da dile getirerek, bu noktada teknoloji kullanımı ve Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi gerektiğini kaydetti.