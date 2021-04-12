GAPTARIM Fuarı sektöre güç kattı
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GAPTARIM Fuarı sektöre güç kattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
GAPTARIM Fuarı sektöre güç kattı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımları ile gerçekleştirilen 12. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) sektörü Gaziantep'te buluştururken, firmalar ürünlerini tanıttı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımları ile gerçekleştirilen 12. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) sektörü Gaziantep'te buluştururken, firmalar ürünlerini tanıttı.

Sektörde önemli bir yere sahip olan fuar, tarım makinelerinden hayvancılık ekipmanlarına, traktör modellerinden tohum çeşitlerine kadar ürün çeşitliliği ile dikkat çekti. Fuarı değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, salgına karşı tüm tedbirler alınarak düzenlenen fuarın sektöre güç kattığını belirterek, "Tüm güçlüklere rağmen ülkemiz adına verimli bir fuar gerçekleştirdik. Tarım ve hayvancılık sektörlerinin bileşenleri bir araya gelerek güçlü bağlar kurdular. İkili ticaretin gelişmesine önemli katkılarda bulunan fuarımızın bu süreçte yeni yol haritalarının oluşturulmasına da ışık tutacağına inanıyorum. Fuarımızın açılış törenine katılarak bizleri onurlandıran Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye, her zaman yanımızda olan bakanlık yetkililerine, valimiz, milletvekillerimiz, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız, oda, borsa ve birlik başkanlarımız ile tüm katılımcılara, fuar paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fuarda, Gaziantep, İstanbul, Ankara, İzmir, Kilis, Konya, Kocaeli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa ve Trabzon illerinden gelen firmalar, tarım makineleri, ekipmanları ve aksesuarları, traktör ve ekipmanları, biçerdöver, çapa makinesi, iş makineleri, ürün işleme makineleri, ürün ambalajlama, paketleme makineleri, ürün depolama makineleri, toprak ıslah, drenaj teknolojileri, sulama ekipman ve sistemleri, tarım ilaçları ve ilaçlama malzeme ve sistemleri, gübre, organik tarım, peyzaj, sera, ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri gibi ürün gruplarını sergiledi.

Gaziantep, bölgeden ve diğer illerden çiftçiler, üreticiler, akademisyenler, bayiler, ilgili kurum, kuruluş, oda ve dernek üyelerinden ziyaretçilerin geldiği fuarda koronavirüs salgını dolayısıyla tüm tedbirler titizlikle uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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