Gaptarım Fuarı

SANKO Holding'in tarım makineleri sektöründeki şirketi "Başak Traktör", iddialı modellerini Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'ndedüzenlenen 9'uncu Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı GAPTARIM Fuarı'nda çiftçilerle buluşturdu.

Gaziantep Sanayi Odası tarafındanve açılışını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın (GSO) yaptığı fuarda kurulan Başak Traktör standı, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi, İş ve Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu, standı ziyaret eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya, traktörler, ekipmanlar ve sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başak Traktör Bölge Teknik Sorumlusu Yalçın Serin ise Başak Traktör ürünlerinin tanıtılması amacıyla Gaziantep ve çevre illerden gelen çiftçilere ürün tanıtımı yaptıklarını söyledi. "Traktörlerimiz yakıt ekonomisinde en üst düzeyde. Başak olarak Türkiye'ye hitap ediyoruz. Hemen hemen her bölgede bayimiz bulunuyor" diyen Serin, yedek parça sıkıntısının olmadığına vurgu yaptı.

Başaklar Traktörlerin yüzde 100 yerli ürün olduğuna dikkati çeken Serin, "Fuarda 2047 eko bahçe, 2060 bahçe tek ve çift çeker, 2075 klasik tek ve çift çeker, 2060 klasik çift çeker, 2075 kompozit çift çeker, 2060 kompozit çift çeker, 2090 kabinli çift çeker, 2100 kabinli çift çeker, 2110 çift çeker modellerimiz çiftçilere tanıtılıyor" dedi.

İddialı modeller

Düşük yakıt tüketimi, düşük bakım maliyeti, Türkiye çapındaki geniş satış ve servis ağı ile her zaman çiftçinin yanında olan Başak Traktör, 100 ve 110 HP'lik modelleri ile ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Başak Traktör standında, 47 HP'den, 110 HP'ye kadar olan tüm modeller çiftçilerin beğenisine sunuluyor. GAPTARIM Fuarı, tarım sektörünün GAP bölgesiyle birlikte tüm ülkeye tanıtıldığı en önemli ve en verimli buluşma noktası özelliğini taşıyor.

"Başak Agri" ile ürün gamı genişliyor

Başak Agri Ürün Yöneticisi İsmail Kaya daGaziantep ve bölgesinde Başak Agri ürünlerini tanıtmak amacıyla fuara katıldıklarını ifade etti. Başak Agri'nin yeni bir marka olduğunu anımsatan Kaya, "Başak Agriolarak ürün gamımızda 12 ürün var. Bunu yakın zamanda 15 ürün çeşitliğine çıkartacağız. Başak Traktör ile traktör arkası ekipmanları da çiftçilerimizin hizmetine sunuyoruz. Fuara katılım oldukça iyi durumda ve fuarı gerçekleştirenlere çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaya, fuarda gübre serpme makinası, pnomatik ekim mibzeri, rötatil grubu, pulluk grubu, yem karma makinası, ilaçlama makinası, balya makinası ve ön yükleyici kepçe ürünlerini sergilediklerini kaydetti.

Başak Traktör

Temeli 1914 yılında atılan ve 2012 yılında SANKO Holding bünyesine katılan Başak Traktör'ün Adapazarı'ndaki fabrikası 39 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere yaklaşık 275 dönüm araziye sahip. Yılda 10 bin traktör üretilebilecek kapasiteye sahip olan Başak Traktör, Türkiye çapında yaygın satış ve servis ağının yanı sıra, ekonomik ve kolay ulaşılabilir yedek parça stokuyla çiftçisinin ihtiyacına cevap veriyor.

Tesiste traktörün motor, şanzıman, hidrolik gibi tüm ana parçaları işlenip üretilebiliyor. Yüzde 100 yerli sermayeyle üretim yapan Başak Traktör'ün, farklı segmentlerde 2x4 ve 4x4 çekişli 70 çeşit traktör modeli bulunuyor.

SANKO Holding

SANKO Holding'in temeli 1904 yılında 7 dokuma tezgahı ile atıldı. Yaklaşık 14 bin kişinin istihdam edildiği SANKO, tekstil, enerji, çimento, ambalaj, tarım ve iş makinaları, bilişim, finans, sağlık, eğitim, AVM ve gayrimenkul olmak üzere 11 sektörde faaliyet gösteriyor. - GAZİANTEP