Gapfood ve Gaptarım Fuarları

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Hastanesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, GAPFOOD Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Fuarı ile GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarında stant açtı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da katılımıyla açılışı yapılan fuarda, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Hastanesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce kurulan stant, katılımcılardan olduğu kadar, ziyaretçilerden de yoğun ilgi görüyor. Stantta, dileyen katılımcı ve ziyaretçilerin ücretsiz kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapılırken, hastanede verilen sağlık hizmetleri hakkında bilgiler veriliyor.

20 Ocak 2018 tarihine kadar sürecek fuarda, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Hastanesi Uygulama ve Araştırma Merkezi standı ziyaretçiler ve katılımcılara hizmet vermeye devam edecek.

Sani Konukoğlu Hastanesi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor. - GAZİANTEP